Proyectan en el Paso Pichachén un nuevo nodo de integración bioceánico

Se llevó adelante un encuentro entre la Provincia del Neuquén y el Ejecutivo nacional, con representantes de la Región del Biobío y el gobierno chileno, donde se concretó la firma de dos declaraciones conjuntas para fortalecer la agenda binacional, con foco en la integración comercial, energética y turística. Durante el encuentro, las autoridades priorizaron el desarrollo del Paso Internacional Pichachén como un nodo fundamental para la conectividad y la logística bioceánica, advirtieron que «Neuquén y Biobío tienen hoy la oportunidad de convertir una frontera común en una plataforma integral de desarrollo económico y social».

Durante el encuentro también destacaron el potencial productivo de Vaca Muerta y la posibilidad de aportar seguridad energética al vecino país, como también la vinculación con los complejos portuarios de la región chilena.

El encuentro se llevó adelante en el Espacio Duam de Neuquén capital, donde participaron por parte de Argentina el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, y el secretario de Coordinación de Energía y Minería de la Nación, Daniel González, entre otros funcionarios; por el lado chileno, estuvieron presentes el gobernador de la Región del Biobío, Sergio Giacaman García, el canciller, Francisco Pérez Mackenna, la ministra de Energía, Ximena Rincón González, el subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, y el embajador, Gonzalo Uriarte.

Las autoridades priorizaron el desarrollo del Paso Internacional Pichachén como eje fundamental para la conectividad y la logística. “Creo que el tema más importante que nos ha convocado, y por eso es la presencia de tantos intendentes que durante años han trabajado por esto, es poder tener la vinculación en un corredor bioceánico que nosotros pretendemos”, señaló Figueroa y agregó que “desde este último tramo, hemos reforzado el trabajo para poder generar un corredor binacional entre el Atlántico y el Pacífico por el Alto Neuquén y por la región del Biobío, por el paso internacional Pichachén”.

También sostuvo que “es muy importante este paso que estamos dando también para que la Aduana pueda ser utilizada por ambos países. Creo yo que queremos contemplar un crecimiento articulado con todo Chile”.

Por su parte el gobernador de la Región del Biobío, Sergio Giacamán, señaló que el encuentro fue “una instancia que refleja la convicción compartida de que la cooperación transfronteriza y la integración son obviamente fundamentales para promover el desarrollo, fortalecer la conectividad y avanzar también hacia una mayor seguridad y certidumbre en el suministro energético de nuestros países particulares”.

El acuerdo establece que para garantizar la transitabilidad ininterrumpida y el movimiento de bienes, el gobierno de la provincia del Neuquén gestionará el financiamiento para pavimentar los tramos que conectan el paso internacional con El Cholar, Los Guañacos, Los Miches y Andacollo, además de avanzar con el corredor de la Ruta Provincial N° 21 uniendo Loncopué, El Huecú y El Cholar. También se impulsará la pavimentación de la Ruta Provincial N° 6 hacia Rincón de los Sauces y Octavio Pico, y de la Ruta Provincial N° 7 desde Añelo. En paralelo, se coordinará con la vecina provincia de Río Negro el asfalto de un tramo de la Ruta Provincial N° 57 para conectar con la Ruta Nacional N° 151, abriendo una vía directa hacia los puertos sobre el Océano Atlántico.

Por su parte, el gobierno regional del Biobío impulsará la pavimentación de 58 kilómetros de la Ruta Q-45 hasta el límite internacional y asegurará el financiamiento de maquinaria especializada para el despeje de nieve, garantizando así la operatividad del cruce durante la temporada invernal. A la par, ambos gobiernos ratificaron su apoyo para establecer un Sistema de Controles Integrados focalizado en el nuevo complejo aduanero y migratorio ubicado en el lado chileno.

En el plano energético, se llevó adelante la firma de la segunda declaración donde se puso en valor la capacidad hidrocarburífera de Neuquén y la moderna infraestructura logística del Biobío, cuyos puertos ofrecen una salida directa al Pacífico para las exportaciones argentinas.

Para potenciar esta asociación estratégica, las administraciones conformarán la Mesa Neuquén–Biobío de Cooperación e Integración Energética, un espacio de articulación permanente que buscará promover proyectos para el transporte de hidrocarburos, generar oportunidades de complementación en gas natural y energía eléctrica, y fomentar el intercambio de experiencias en transición energética. En ese contexto, durante la mañana, la delegación argentino-chilena recorrió las instalaciones de YPF en Loma Campana donde fueron recibidos por el presidente de la empresa, Horacio Marín.

En este contexto, Figueroa explicó que “estamos dando pasos fundamentales para poder reconstruir una confianza rota hace muchos años en donde se incumplió un contrato”. Advirtió que “eso lo estamos dando vuelta, estamos generando la confianza a partir de distintas reuniones que hemos tenido, a partir del recorrido por Vaca Muerta, donde ustedes puedan entender que ahora la realidad o el paradigma ha cambiado rotundamente, en donde la Argentina está generando desarrollo y mucho de ese desarrollo se debe a la energía. Creo que es muy importante poder avanzar en esta en este en esta integración”.

Giacamán, en tanto, manifestó que los convoca «un objetivo claro, abrir una nueva etapa de integración energética entre nuestras naciones”.