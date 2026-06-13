La tercera inauguración del Mundial marcó un hito pop estadounidense en Los Ángeles

La tercera inauguración del Mundial 2026 se realizó en el SoFi Stadium de Los Ángeles, Estados Unidos, como cierre de las tres galas que dieron apertura a cada una de las sedes mundialistas.

La FIFA programó de forma inédita las ceremonias de apertura, una por cada país anfitrión y, en esta oportunidad, el escenario angelino puso el foco en la influencia musical estadounidense, además de la cultura pop y el entretenimiento.

El discurso de apertura se refirió a los 250 años de la creación de los Estados Unidos con una banda patriótica entre soldados, estrellas y el diseño de la bandera en cada parte de la escenografía mientras el actor central realizaba un acto estilo militar.

“Una nación unida, con el espíritu ambición y oportunidades”, continuaba la voz en off con el estadio aún cubierto por una tela azul y el redoble de los tambores que refería al “lenguaje del fuego universal”.

En el siguiente bloque ingresó un futbolista freestyler hasta el momento en que se descubrió una gigantografía de la copa del mundo e ingresaron los cantantes Future y Tyla, quien también participó el jueves en la apertura de México.

Los intérpretes estuvieron acompañados por bailarines al mejor estilo rap estadounidense que terminaron de desplegar alfombras rojas sobre un mapa del país que ocupaba la escena central.

A continuación, Lisa, del grupo Black Pink junto a Anitta y Rema realizaron su presentación entre dibujos gráficos de las distintas atracciones turísticas estadounidenses con escenografía y vestuario en blanco y negro.

La interpretación llegó a su punto cúlmine con la copa rodeada de representaciones de palmeras, edificios y tonos dorados con efectos especiales bien ensayados. Sin embargo, la cancha quedó descubierta por unos minutos con una inesperada transición antes de la siguiente parte.

El espectáculo concluyó con la actuación de la estrella pop Katy Perry, junto a Tius Luka, el cantante noruego de sólo 10 años. Ambos interpretaron el sencillo «Wonder», mientras eran rodeados por las banderas de cada nación.

Por su parte, el actor Jason Sudeikis se presentó como uno de los embajadores oficiales y el dúo de música country Dan y Shay interpretó el himno nacional de los estadounidense, así como el grupo Purahei Soul entonó el de la selección Paraguaya.