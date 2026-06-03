Hoy el país se tiñe de violeta con marchas de Ni Una Menos

Este miércoles 3 de junio, todas las provincias de la Argentina se movilizan a 11 años de la primera marcha por el Ni Una Menos con el objetivo de continuar con el repudio de los brutales asesinatos que se cometen todos los días en el país. Entre los puntos principales de convocatoria están Córdoba, Mendoza, Tucumán, Misiones, Formosa, San juan, Chubut, Corrientes, Buenos Aires y Santa Fe.

En el 2015 se congregaron más de 300 mil personas frente al Congreso Nacional en rechazo al femicidio de Chiara Páez, una adolescente de 14 años asesinada por su novio en la ciudad santafesina de Rufino. Desde aquel año, todos los 3 de junio se desarrollan diversas protestas para continuar con el pedido de justicia y que se terminen los asesinatos de mujeres.

Las convocatorias

Como ocurre desde hace 11 años, el punto central será el Congreso Nacional, en la Ciudad de Buenos Aires, pero mujeres de todo el país van a acompañar la movilización en otras provincias.

En Córdoba, la concentración será en la esquina de avenida Colón y La Cañada, desde las 17.00hs. para luego movilizarse hasta la esquina del Patio Olmos donde se realizará el acto principal y se leerá un comunicado.

Acerca de Mendoza, se informó que será a las 18:30, desde el Kilómetro Cero (San Martín y Garibaldi) hasta la Plaza Independencia.

En Tucumán, se movilizarán desde las 16:00 en Plaza Independencia donde se hará una radio abierta para escuchar el testimonio de familiares de víctimas y se leerá un documento.

Sobre Corrientes, las diversas agrupaciones convocaron una jornada de reclamos, actividades y manifestaciones para las 16:30 en la intersección de avenida Costanera y calle Rioja, frente al Tribunal Oral Penal N° 2.

Se supo que en Santa Fe habrá un encuentro a las 16:30 frente a la municipalidad de Santa Fe, para luego marchar hasta la plaza 25 de Mayo, frente a Tribunales y Casa de Gobierno.

En Misiones, las concentraciones iniciarán entre las 15:30 y 16:30 en diferentes ciudades, pero en Posadas será en el Mástil de las avenidas Uruguay y Mitre.

Respecto a Formosa, las actividades iniciarán a las 15:30 en plaza San Martín, para luego iniciar una movilización hasta el Reloj Histórico.

Chubut será otra de las provincias que este miércoles levantará la voz y habrá diversos encuentros en distintas ciudades como, por ejemplo, Rawson, Comodoro Rivadavia, Trelew, Puerto Madryn y Esquel.

Sobre San Juan, detallaron que la cita fue fijada para las 16:30 en la intersección de avenida Libertador y Las Heras, frente a la Legislatura provincial.

En Tierra del Fuego habrá dos puntos importantes. Uno será Río Grande, en el que la concentración iniciará a las 17 horas en la Torre de Agua, mientras que en Ushuaia será en el cruce de las calles Fadul y San Martín.

Acerca de Santiago del Estero, se convocó a concentrarse en la intersección de Avenida Belgrano y Alvear para marchar hacia la Plaza Libertad.