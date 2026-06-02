Especialistas del Cenpat duplicaron el registro de fósiles de Bryn Gwyn en Gaiman



Un grupo de especialistas del Instituto Patagónico de Geología y Paleontología (IPGP-CONICET) logró describir de forma exhaustiva la fauna de invertebrados fósiles de la Formación Gaiman (Mioceno Temprano), en la provincia de Chubut. Esta formación sedimentaria, con una antigüedad estimada de entre 16 y 21 millones de años y ubicada en la localidad de Bryn Gwyn, es históricamente reconocida por su abundante registro de vertebrados marinos. Sin embargo, el conocimiento sobre los invertebrados que habitaron la región seguía siendo muy limitado.

El equipo de investigación, integrado por Damián Pérez, Mariel Ferrari, Nicolás Farroni, Aylén Allende Mosquera y José Cuitiño, identificó un total de 27 taxones, logrando duplicar la biodiversidad registrada hasta el momento en la zona. Entre los principales hallazgos se destaca el descubrimiento de una nueva especie de caracol marino, así como la primera identificación en esta área de dos grandes grupos que se desconocían por completo en dicho horizonte geológico: los braquiópodos y los escafópodos. “La formación Gaiman se estudia hace más de cien años, pero de los invertebrados casi no se sabía nada, es más, hasta se decía que había muy pocos. Pero nosotros solamente en un lugar (Bryn Gwyn) pudimos describir más de 20 especies como caracoles, erizos, cangrejos, de todo”, cuenta Damián Pérez, investigador del CONICET.

El material fósil fue colectado en Bryn Gwyn y áreas cercanas durante un relevamiento estratigráfico y paleontológico de la Formación Gaiman durante varios trabajos de campo entre los años 2021 y 2024. La fauna de invertebrados de Bryn Gwyn demostró una fuerte afinidad biológica y temporal con las faunas de las formaciones Monte León (Santa Cruz) y Chenque (al sur de Chubut), lo que confirma que estas unidades respondieron de manera similar al mismo evento transgresivo marino del Mioceno Temprano en la Patagonia oriental.

Homenaje a Miguel Haller

Entre lo encontrado por los paleontólogos y paleontólogas del Cenpat se destaca una nueva especie de caracol marino al que bautizaron Buccinanops halleri. Se trata de una familia de caracoles que habitualmente se puede encontrar en las playas de Puerto Madryn y Puerto Pirámides: “Es el más antiguo que hay, es la primera vez que lo encontramos en el Mioceno, probablemente sea uno de los primeros de este género, podríamos decir que estamos encontrando el origen de ese grupo”, explica Pérez. El nombre “hallleri”, es en homenaje a Miguel Haller, un prestigioso geólogo del Cenpat fallecido en febrero de 2025: “Como geólogo, Miguel fue el primero en formalizar la Formación Gaiman y quisimos dedicárselo a él”.

Esta importante investigación sirve como punto de partida para conocer en mayor profundidad qué especies habitaban la región hace unos 20-15 millones de años, una época en la que el territorio no solo estaba cubierto por el mar, sino que presentaba aguas probablemente más cálidas que las actuales: «Venimos trabajando para conocer las características del mar que cubría toda esta región, y este estudio representa el primer gran pantallazo que nos permite empezar a comparar la fauna con la de otras épocas y zonas, como Península Valdés, Comodoro Rivadavia o Río Negro. El próximo paso es completar este panorama; todavía hay muchos otros grupos de organismos que no conocemos en detalle, por lo que debemos seguir estudiando para reconstruir la imagen completa». (Fuente: CONICET)