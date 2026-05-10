Tragedia del Dique: Fallo judicial ratificó que sólo Buenos Aires deberá indemnizar

En un pronunciamiento definitivo, la Cámara de Apelaciones de Trelew cerró el capítulo de las responsabilidades civiles por el derrumbe de la estructura ocurrido en 2002 y en ese marco el tribunal resolvió que la Provincia del Chubut no debe pagar las indemnizaciones a las familias; dejando la responsabilidad total en manos de las autoridades educativas de la Provincia de Buenos Aires.

Sentencia penal previa

Los jueces de la Cámara de Apelaciones Marcelo Peral y Guillermo Walter corrigieron una decisión anterior que repartía la culpa entre ambas provincias.

En el fallo explicaron que no se puede responsabilizar a Chubut por la falta de un cartel de advertencia, ya que hace casi dos décadas el Superior Tribunal de Justicia dejó firme que la verdadera causa del desastre fue la imprudencia de los docentes al permitir que más de 50 personas se amontonaran sobre el puente al mismo tiempo.

Para asegurar que los familiares y sobrevivientes reciban una compensación justa después de 24 años de juicio, el fallo ordena actualizar las indemnizaciones utilizando valores de bienes actuales, como el costo de construcción de viviendas y el precio de vehículos de mercado.

Además, el fallo dispuso un mecanismo legal de capitalización de intereses para evitar que la demora del proceso y la inflación afecten el valor real de lo que finalmente cobren las víctimas.