El Banco Central volvió a comprar dólares y ya superó el 70% de la meta para 2026

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) retomó las compras de divisas en el mercado cambiario y ya superó el 70% de la meta de acumulación prevista para todo 2026, en el marco del nuevo esquema monetario implementado a comienzos de año.

En la última jornada, la autoridad monetaria adquirió USD 71 millones, lo que le permitió extender a 79 ruedas consecutivas con saldo comprador, consolidando una tendencia sostenida de acumulación de reservas.

Según reveló la Agencia Noticias Argentinas, el BCRA acumula más de USD 7.200 millones en compras en lo que va de 2026, cifra que representa aproximadamente el 72% del objetivo anual fijado por el Gobierno.

El proceso de compra de divisas se da en el contexto de un nuevo esquema económico que combina intervenciones directas en el mercado con acuerdos con empresas y organismos del sector público para reforzar la oferta de dólares.

Sin embargo, pese al ritmo de adquisiciones, el impacto sobre las reservas internacionales fue más limitado durante el primer trimestre debido a los pagos de deuda del Tesoro, que utilizó parte de esos dólares para afrontar compromisos externos.

En ese marco, las reservas brutas volvieron a ubicarse por encima de los USD 45.000 millones, en un contexto donde la acumulación de divisas es uno de los ejes centrales de la política económica para fortalecer la estabilidad cambiaria.

De esta manera, el Banco Central continúa avanzando hacia la meta anual de reservas, en un escenario en el que la compra sostenida de dólares aparece como una herramienta clave para sostener el equilibrio macroeconómico.