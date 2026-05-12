Crimen de Beryl Williams: Ratifican pena de 16 años para uno de los condenados

El máximo tribunal provincial rechazó la impugnación de la defensa y dejó firme la recalificación impulsada por la Fiscalía, que había logrado modificar la participación de Mauricio Ramírez de partícipe de robo a coautor del homicidio en ocasión de robo de la vecina de 86 años asesinada en 2019.

El Superior Tribunal de Justicia del Chubut confirmó la condena a 16 años de prisión contra Mauricio «El negro» Ramírez por el homicidio de Beryl Williams, la mujer de 86 años asesinada durante un violento robo cometido en Puerto Madryn a fines de 2019. De esta manera, quedó firme la recalificación impulsada la Fiscalía, que logró que Ramírez pasara de ser considerado partícipe de un robo a coautor del delito de “homicidio en ocasión de robo”.

La resolución del máximo tribunal provincial ratificó el planteo formulado por el fiscal Jorge Bugueño, quien había cuestionado la sentencia original de 8 años de prisión impuesta a Ramírez por “robo agravado en poblado y en banda”. Para la Fiscalía, las pruebas incorporadas durante el juicio demostraban que el acusado tuvo una intervención directa y esencial en el plan criminal que terminó con la muerte de la víctima.

El crimen ocurrió la noche del 29 de diciembre de 2019, cuando un grupo de delincuentes ingresó a la vivienda de Beryl Williams con fines de robo. Durante el ataque, la mujer fue inmovilizada y amordazada, provocándole la muerte por asfixia. Los autores sustrajeron dinero y joyas y luego huyeron del lugar. La investigación incluyó análisis de cámaras de seguridad, intervenciones telefónicas, allanamientos y secuestro de elementos vinculados al hecho.

En el juicio oral, Manuel Colón fue condenado a 21 años de prisión como autor del homicidio en ocasión de robo, mientras que Ramírez había recibido inicialmente una pena menor por su participación en el robo. Sin embargo, tras los recursos presentados por la Fiscalía, el Superior Tribunal entendió que correspondía atribuirle responsabilidad como coautor del homicidio, elevando la pena a 16 años de prisión.