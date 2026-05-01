Continúan los talleres por el Plan de Manejo del Parque Provincial Patagonia Azul



En la última semana, se llevó a cabo una intensa agenda de trabajo participativo, territorial e institucional en las localidades de Camarones y Rawson, en el marco del proceso de elaboración del Plan de Manejo del Área Natural Protegida Parque Provincial Patagonia Azul.

Las actividades, de las que participaron más de 80 representantes de diferentes organismos, fueron organizadas por el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas de Chubut y reflejan el compromiso colectivo por avanzar hacia un modelo de gestión que integre la conservación del patrimonio natural con el desarrollo local, promoviendo instancias de diálogo y construcción conjunta con actores institucionales y la comunidad.

En este marco, la subsecretaria de Conservación y Áreas Protegidas, Nadia Bravo, destacó que “el proceso de elaboración del Plan de Manejo del Área Natural Protegida Parque Provincial Patagonia Azul se inició administrativa y técnicamente en septiembre del año pasado, y hoy, a casi un año de su creación, estamos convencidos de que es una herramienta de planificación necesaria que permitirá saldar temas pendientes, ordenar, planificar y proponer acciones en el corto, mediano y largo plazo. Este Plan de Manejo debe ser dinámico y ejecutable”. Asimismo, agradeció “a todos los que participaron y aportaron su mirada en este proceso colectivo”.

Talleres participativos

El pasado 20 de abril se realizó en Rawson el primer taller participativo, con la presencia de casi 30 representantes de distintos organismos, donde se identificaron y debatieron problemáticas clave vinculadas al acceso a las costas, la gobernanza del área y la actividad pesquera, entre otras. Durante la jornada también se propusieron líneas de acción que serán evaluadas desde perspectivas políticas, legales, técnicas y operativas, consolidando una mirada integral sobre los desafíos del territorio.

Posteriormente, el 23 de abril se llevó a cabo un taller interno con guardafaunas provinciales y guardaparques nacionales, orientado a relevar y sistematizar aspectos operativos a fortalecer para garantizar una fiscalización y control efectivos. Además, se avanzó en la identificación de instancias necesarias para consolidar una articulación sostenida entre los niveles de gestión nacional y provincial.

Finalmente, el 24 de abril se desarrolló en Camarones un taller participativo abierto a la comunidad, con la participación de casi 60 personas. Durante el encuentro se presentó el equipo técnico responsable de la elaboración del Plan de Manejo y se validaron los valores de conservación propuestos, generando un espacio de intercambio donde vecinos y actores locales compartieron sus miradas, prioridades y expectativas.

Abordaje territorial

Entre los talleres, los integrantes de los diferentes organismos desarrollaron una serie de actividades en territorio con el objetivo de profundizar el conocimiento del área y sus particularidades.

En primer lugar, se realizó una navegación junto a guardaparques, partiendo desde Bahía Arredondo hacia Isla Leones, con el acompañamiento de autoridades de la Municipalidad de Camarones. En el lugar se recorrió el sendero pedestre hasta el faro, relevando el estado del circuito y la cartelería interpretativa recientemente instalada, en una experiencia que puso en valor la articulación entre conservación y uso público.

La actividad continuó con el reconocimiento del sector de Caleta Hornos. Finalmente, se concretó un recorrido terrestre por Punta Médanos y el Zanjón de Piedra, en la Estancia San Miguel.

Esta serie de actividades pone de manifiesto la importancia de la participación activa, el trabajo articulado y la presencia territorial como pilares fundamentales para la planificación y gestión de un área protegida de estas características, reafirmando el compromiso del Gobierno Provincial con la conservación de uno de los ecosistemas más valiosos de la costa patagónica.