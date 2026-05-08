Alerta naranja por fuertes vientos en el noreste de Chubut

La Subsecretaría de Protección Ciudadana de Chubut comunicó este viernes una actualización del alerta por vientos emitido por el Servicio Meteorológico Nacional para distintos sectores de la provincia.

Según se indicó, se suma una alerta naranja por vientos para la tarde y noche del viernes 8 de mayo en la zona de la costa del Departamento Biedma.

El informe señala que las áreas alcanzadas por el alerta naranja serán afectadas por vientos del sector sur con velocidades entre 60 y 80 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar localmente los 110 km/h.

Además, durante la madrugada continuará vigente una alerta amarilla por vientos del sector sur, con velocidades entre 50 y 70 km/h y ráfagas que pueden superar localmente los 100 km/h.