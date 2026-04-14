Un joven fue herido con un arma blanca y está grave



Un joven de 19 años resultó gravemente herido tras ser atacado con un arma blanca en el cuello durante la madrugada en el barrio Presidente Perón, en Trelew. El hecho ocurrió alrededor de las 3:30 en inmediaciones de la calle Fuerte de San José, reveló Lucas Ceballos, segundo jefe de la Comisaría Segunda.

De acuerdo al testimonio del jefe policial, la intervención se produjo a partir de un aviso realizado por personas que se encontraban con la víctima en el lugar. “Se solicita presencia policial, dando conocimiento que habría un individuo de sexo masculino con una herida de arma blanca”, explicó Ceballos.

Según los primeros datos relevados, el joven habría estado involucrado en una pelea a pocos metros de donde fue hallado. “Aparentemente habría estado involucrado en una pelea a escasos metros del lugar”, indicó el segundo jefe policial.

En el sitio del hecho, la Policía secuestró un cuchillo que será sometido a peritajes. La investigación quedó en manos de la Brigada de Investigaciones y, hasta el momento, no hay personas detenidas.

Fuente: Canal 12