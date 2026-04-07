Tenía pedido de captura y fue detenida en Puerto Madryn

Personal policial de la Comisaría Primera de Puerto Madryn que se encontraba realizando patrullaje preventivo en inmediaciones del Banco Nación, procedió a identificar a una mujer sobre calles 25 de Mayo y 9 de Julio.

Al momento de compulsar sus datos en el sistema; los uniformados comprobaron que, sobre la mujer, pesaba un Pedido de Captura el cual se encontraba vigente.

La Oficina Judicial dispuso que la joven permanezca detenida hasta celebrarse audiencia de control de detención. La mujer fue identificada como Camila P. F. de 29 años.