Recuerdan las medidas para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono

Ante la llegada del otoño y la proximidad de las temperaturas bajas, la Secretaría de Salud de Chubut recordó a la comunidad las medidas de prevención para evitar intoxicaciones por la inhalación de monóxido de carbono.

En ese sentido, se indicó que es fundamental mantener una correcta ventilación de los espacios; verificar que la llama de gas siempre sea azul; no colocar el calefón en el baño; no utilizar las hornallas de la cocina ni el horno para calefaccionar la vivienda; y no obstruir o tapar las rejillas de ventilación.

Asimismo, se remarcó la importancia de verificar periódicamente los artefactos con gasistas matriculados para asegurar su correcto funcionamiento; y en los ambientes cerrados, utilizar estufas de tiro balanceado y con sellos de aprobación.

Síntomas

Desde la cartera sanitaria chubutense se detallaron los síntomas que se presentan en una intoxicación por monóxido de carbono, que pueden asemejarse a los de una gripe o indigestión, ya que las personas manifiestan agitación al respirar, dolor de cabeza, náuseas, palpitaciones, somnolencia y vómitos.

Teniendo en cuenta que en estos casos también se puede presentar pérdida del conocimiento y dolor en el pecho, es fundamental que la persona que tenga estos síntomas respire aire fresco y se llame inmediatamente al 107, línea gratuita y de emergencias del sistema sanitario público.

Gas de alta toxicidad

El monóxido de carbono es muy tóxico tanto para personas como para animales, ya que se trata de un gas que no tiene olor, color, ni sabor, y que ingresa al organismo a través de los pulmones para alojarse en la sangre y ocupar el lugar del oxígeno.