En Puerto Madryn se celebra el Día Mundial del Pingüino



Este sábado 25 de abril a las 14 horas, en el marco del Día Mundial del Pingüino, en el Monumento al Pingüino de Puerto Madryn, el Club Municipal de Ciencias y Tecnología de la Municipalidad de Puerto Madryn realizará una jornada que combinará juegos, ciencia y educación ambiental.

Bajo el lema “S.O.S Pingüino: Descifrando el Mar”, la actividad propone que niños, niñas y familias se conviertan en pequeños científicos, participando de experiencias interactivas que les permitan conocer en profundidad al Pingüino de Magallanes y reflexionar sobre la importancia de preservar su hábitat natural.

Durante la jornada, habrá estaciones con experimentos, desafíos lúdicos y contenidos educativos pensados para todas las edades, promoviendo el aprendizaje a través del juego y el contacto directo con temáticas ambientales. Además, se realizarán sorteos con premios sorpresa para quienes participen de las distintas actividades.

Cabe destacar que la iniciativa cuenta con el acompañamiento de la organización Global Penguin Society y busca fortalecer la conciencia colectiva sobre el cuidado del mar y su biodiversidad.