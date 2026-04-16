Argentina pondrá primera en el World Championship de rugby seven este jueves



La Selección argentina de rugby seven masculino se encuentra a pocos días de comenzar la disputa del World Championship 2026, que comenzará en Hong Kong este jueves 16 de abril.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el certamen se disputará en tres partes y contará con 24 seleccionados, 12 masculinos y 12 femeninos, consagrando como campeón a quien más puntos acumule en la sumatoria de las tres etapas.

Además, el torneo tendrá una gran importancia, ya que los ocho mejores seleccionados de cada categoría disputarán la primera división de la Serie Mundial del año que viene, mientras que los cuatro peores recalaran en la segunda división.

A poco más de un día para el inicio de la acción, los Pumas y las Yaguaretés se preparan para disputar la primera etapa del World Championship.

La primera etapa comenzará durante la madrugada argentina del jueves 16 de abril, a disputarse en la ciudad china de Hong Kong, y se extenderá hasta el domingo 19.

Por otro lado, las etapas restantes tendrán lugar en Europa: la segunda irá del viernes 29 al domingo 31 de mayo en Valladolid, España, y la tercera se jugará entre el viernes 5 y el domingo 17 de junio en Bordeaux, Francia.

Por el lado de los Pumas, el debut se dará a las 00:16 del viernes, enfrentando al conjunto español. Los dirigidos por Santiago Gómez Cora volverán al campo de juego a las 3:23 para medirse con los Teros de Uruguay y cerrarán la participación en la fase de grupos midiéndose con Sudáfrica, el sábado 18 a partir de las 23:39 (horario argentino).

En el lado femenino, las Yaguaretés disputarán el primer encuentro de la etapa, midiéndose ante su par francés a partir de las 23:30 del jueves 16. El segundo partido tendrá lugar en la madrugada del viernes 17, midiéndose con Estados Unidos a partir de las 2:57, mientras que cerrarán su actividad en el grupo C ante España, el sábado 18 desde las 22:30.