Ya hablan de “limpieza étnica” de Israel en Cisjordania



El desplazamiento de más de 36.000 palestinos en la Cisjordania ocupada por Israel constituye «una expulsión masiva de palestinos de una magnitud sin precedentes», alertó la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. Al tiempo que aseguraron que la «transferencia ilegal» de palestinos «constituye un crimen de guerra». La expansión de las colonias, así como otras políticas y prácticas discriminatorias constituyen un régimen institucionalizado de discriminación, opresión y violencia sistemáticas por parte de Israel.

Limpieza étnica

Según el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH), que acaba de publicar su último informe que cubre el período de noviembre de 2024 a finales de octubre de 2025, «los desplazamientos en Cisjordania ocupada, que coinciden con el desplazamiento masivo de palestinos en Gaza (…), parecen indicar una política israelí concertada de transferencia forzosa masiva» en el conjunto de los territorios ocupados, «lo que plantea preocupaciones sobre una limpieza étnica».

El 19 de febrero, el ACNUDH ya había indicado temer una «limpieza étnica» en los territorios palestinos ocupados, señalando una serie de acciones israelíes entre las que se incluyen «la intensificación de los ataques, la destrucción metódica de barrios enteros, la denegación de ayuda humanitaria y los traslados forzosos».

Crimen de guerra

El documento también subraya el mayor riesgo de desplazamiento al que están expuestos miles de palestinos pertenecientes a comunidades beduinas situadas al noreste de Jerusalén Este debido al avance de los proyectos de colonización en la zona.

La «transferencia ilegal» de palestinos «constituye un crimen de guerra», señala el ACNUDH. Y «en determinadas circunstancias», tales actos pueden incluso «asimilarse a un crimen de lesa humanidad».

El informe concluye asimismo que la transferencia de poder del Ejército Israelí a las autoridades civiles, las medidas destinadas a confiscar tierras palestinas para la expansión de las colonias, así como otras políticas y prácticas discriminatorias «constituían un régimen institucionalizado de discriminación, opresión y violencia sistemáticas por parte de Israel contra los palestinos», en violación de la prohibición de la segregación racial y el apartheid prevista por el derecho internacional.

Violencia cometida por colonos

En términos más generales, el documento informa, durante el período considerado, de «la promoción o aprobación, por las autoridades israelíes, de 36.973 unidades de vivienda en las colonias de Jerusalén Este ocupada y de aproximadamente 27.200 en el resto de Cisjordania». Un número sin precedentes de 84 nuevos asentamientos también se establecieron durante el período analizado.

Estos últimos acontecimientos se producen en un contexto de seguridad tenso. La violencia en este territorio palestino ocupado por Israel desde 1967 se ha disparado desde el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra en la Franja de Gaza, y ha continuado a pesar de la entrada en vigor el 10 de octubre de un alto el fuego en Gaza.

Este informe, que cubre el período de 12 meses hasta el 31 de octubre de 2025, registra 1732 incidentes de violencia cometidos por colonos que causaron heridos o daños materiales, frente a los 1400 del período anterior. Esto incluye el acoso incesante, la intimidación y la destrucción de viviendas y tierras agrícolas.

Confiscaciones de tierras y expulsiones forzadas

Los ataques diarios llevados a cabo por colonos armados, soldados y «colonos-soldados», muchos de los cuales han sido armados, equipados y formados por las autoridades del Estado, así como el cierre de nuevas tierras a los propietarios y cosechadores palestinos, han hecho de la temporada 2025 la peor en décadas.

«La violencia de los colonos ha continuado de manera coordinada, estratégica y en gran medida impune, desempeñando las autoridades israelíes un papel central», señala el informe, señalando que la impunidad persistente y generalizada «facilita y fomenta la violencia y el acoso contra los palestinos».

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, pide a Israel «que cese inmediata y completamente la creación y expansión de las colonias, que evacúe a todos los colonos y que ponga fin a la ocupación» de los territorios palestinos.

También solicita a Israel «que permita el retorno de los palestinos desplazados y que ponga fin a todas las prácticas de confiscación de tierras, expulsiones forzadas y demoliciones de viviendas».