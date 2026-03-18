Un adolescente de 14 años fue apuñalado en Comodoro Rivadavia



Un adolescente de 14 años ingresó herido al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia luego de ser atacado con un arma blanca en la vía pública del barrio Barrio Moure.

El hecho fue informado por personal de la Policía del Chubut, luego de que efectivos de la Seccional Sexta tomaran conocimiento del ingreso del menor al Hospital.

Según relataron sus padres, el joven habría sido abordado por un sujeto aún no identificado, quien lo atacó y le provocó un corte en la zona del abdomen.

Tras ser asistido por el personal médico, los profesionales descartaron lesiones de gravedad, aunque el adolescente permanece en observación preventiva.

Los familiares del menor aportaron datos a los investigadores y, por el momento, no se descarta ninguna hipótesis respecto al móvil del ataque.

En el caso interviene el Ministerio Público Fiscal de Comodoro Rivadavia, junto a personal de Criminalística y la División Policial de Investigaciones (DPI), quienes trabajan para esclarecer las circunstancias del hecho e identificar al agresor.

Desde la policía indicaron que todos los recursos están puestos a disposición de la investigación y que se brindarán más detalles a medida que el avance del caso lo permita, siempre que no se entorpezcan las tareas investigativas.