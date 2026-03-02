Torres trazó lineamientos para 2026 en la apertura de Sesiones Ordinarias

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó este lunes la apertura del 54° período de Sesiones Ordinarias de la Legislatura. Ante un recinto colmado, el mandatario anunció el tratamiento de dos iniciativas que permitirán fortalecer la competitividad del sector pesquero y la actividad hidrocarburífera en la provincia.

Por un lado, el Ejecutivo elevó a la Casa de las Leyes el Proyecto de Ley N° 005/2026 de Ficha Limpia Pesquera, iniciativa que prevé una reforma estructural en la actividad, a partir de la modificación de artículos centrales de la Ley IX N° 157 de Política de Desarrollo Pesquero Sustentable, redefiniendo las condiciones de acceso y permanencia en la actividad pesquera provincial.

Asimismo, el Gobernador anunció el envío a la Legislatura del proyecto de ley que garantizará que la eliminación de los derechos de exportación al petróleo convencional se refleje en más inversión, producción y empleo en la provincia.

El acto contó con la participación de todo el arco político, empresarial y social de la provincia, así como de ex gobernadores, gremios, representantes de los distintos sectores productivos de Chubut y de diversas instituciones y organizaciones intermedias.

Tras el izamiento del Pabellón Nacional, los presentes entonaron las estrofas del Himno Nacional y del Himno de la Provincia del Chubut.

En su discurso, Torres trazó un balance de los primeros dos años de gestión, y realizó también una proyección del futuro, analizando la actual coyuntura económica, social y financiera, y anunció las iniciativas legislativas elevadas desde el Poder Ejecutivo a la Legislatura.

Hidrocarburos: más competitividad e inversiones

El Gobernador remarcó el rol de la Mesa de Competitividad Petrolera, “que es algo inédito porque hoy nos podemos sentar el Estado provincial, los sindicatos, las operadoras y los municipios a analizar cómo podemos ser más competitivos y cómo se puede ralentizar el declive natural de una cuenca madura, siendo inteligentes y gestionando como corresponde”, y agregó que “en ese marco, logramos un incentivo que se votó en esta Legislatura y que hizo viable la reducción del 6% de las regalías, asegurando una inversión de más de USD 205 millones”.

“Después de más de 20 años, logramos la eliminación de las retenciones a los hidrocarburos convencionales, y eso no es un logro de este gobierno, sino de toda la sociedad, permitiendo que hoy ralenticemos el declive de la cuenca, y que ese ahorro fiscal las operadoras puedan reinvertir en el sector”, sostuvo.

“Sin embargo, el decreto que elimina las retenciones no nos da garantías de que ese ahorro fiscal efectivamente se reinvierta en la Cuenca, por eso es importante que hoy votemos esa ley que nos va a permitir contar con las herramientas necesarias para que se cumpla con la palabra”, recalcó Torres, al tiempo que consideró que “esta es una garantía normativa para que, en los años venideros, tengamos la certeza de que ese dinero va a ir hacia donde debe”.

Pesca: reglas claras y reinversión en infraestructura

Por otra parte, el mandatario hizo referencia a la actividad pesquera y aseguró que “es el Estado el que tiene que oficiar de nexo, con una agenda de vinculación que fortalezca al sector” y recordó que “fue esta gestión la que, cuando presentaron la Ley Bases, fue a la Casa Rosada y garantizó que se eliminara el capítulo que ponía en riesgo la soberanía de nuestros puertos y la competitividad de nuestros empresarios pesqueros”.

“Este gobernador defendió y sigue defendiendo a la pesca, pero quiero que las cosas se hagan bien y que un empresario pesquero que paga sus impuestos y que viene con los cajones con los que tiene que venir, no se sienta un tonto cuando otro no paga los impuestos, viene pasado de cajones y ‘nadie dice nada’: ese es el objetivo de la Ficha Limpia en la pesca y de la ley que tenemos que votar hoy”, remarcó el Gobernador.

En este contexto, señaló que “así como en aquel momento defendimos al sector ante la Ley Bases, también lo haremos en la gestión para eliminar las retenciones a la pesca” y aclaró que “al igual que lo hicimos con las operadoras, el ahorro fiscal generado por la eliminación de ese tributo queremos que quede en la provincia del Chubut y que se refleje en más y mejor infraestructura portuaria”.

“Cada impuesto que no se paga, perjudica a los trabajadores”

“Fueron las mismas cámaras del sector pesquero, cuando manifestamos que no estábamos de acuerdo con el blanqueo de algunos permisos que estaban ‘flojos de papeles’, las que se sentaron y nos dijeron que el gobierno anterior no les había querido cobrar nada, vaya uno a saber por qué, pero que querían pagar lo que valen esos permisos”, mencionó el titular del Ejecutivo, destacando que “no solo lo pagaron, sino que con ese dinero pudimos reconstruir la Escuela de Biología Marina de Comodoro Rivadavia; ese es un ejemplo de que se puede trabajar bien”.

“Queremos que a los empresarios de la pesca les vaya bien, porque eso es bueno para la provincia”, señaló Torres, advirtiendo en el mismo sentido que “también queremos sentarnos a discutir lo importante que es el trabajo, porque cada impuesto que no se paga, perjudica a nuestra Policía, a nuestros docentes y a todos los trabajadores de la provincia; por eso, hoy vamos a recuperar algo que la provincia nunca debió haber perdido”.

En esta línea, felicitó “al sector, a la Flota Amarilla, a la CAPIP, por haber hecho algo inédito que también se va a votar hoy, que es un acuerdo entre el sector público y el privado para ejecutar una obra que va a hacer mucho más competitiva a la pesca, y es el dragado del puerto de Rawson, que en su momento, de manera irresponsable, se frenó. Ahora, se va a hacer y los barcos van a poder operar como corresponde”.

Hermanamiento regional y nacional ante los incendios

“Enero fue uno de los meses más complejos que nos tocó vivir a los chubutenses en toda nuestra historia. Atravesamos dos catástrofes y crisis muy importantes: una, con el desplazamiento del Cerro Hermitte, que dejó a cientos de familias sin hogar, y a otras que hoy tienen incertidumbre de si van a poder volver o no a sus casas”, señaló Torres en uno de los pasajes de su discurso.

Sobre este punto, sostuvo: “Atravesamos un incendio que, a diferencia de todos los anteriores, se dio con una voracidad que nunca antes habían visto los brigadistas en nuestra provincia. Esto fue en un contexto donde atravesamos la peor sequía desde 1965. Y si no sufrimos ninguna pérdida de vidas humanas, esto fue, entre otras cosas, gracias a que esta Legislatura, con más de 3 meses de anticipación, votó la Emergencia Ígnea para poner a disposición todos los recursos disponibles, ley que se aprobó por unanimidad”.

“También fue posible gracias al hermanamiento con las provincias vecinas de Río Negro y Neuquén, con las cuales tomamos la decisión de complementar el Sistema Nacional del Manejo del Fuego, para contar con más medios aéreos y reconstruir la base operativa de Las Golondrinas, cuidándonos entre nosotros a nivel regional sin importar lo que suceda a nivel nacional”, agregó.

“Si no sufrimos ninguna pérdida de vidas humanas, fue también gracias al hermanamiento de todos los argentinos, donde tuvimos, prácticamente en simultáneo, todos los medios aéreos disponibles, con ayuda internacional incluso de Chile. Desde el avión de mayor porte, provisto por Santiago del Estero, hasta el voluntario que subió un tótem a su camioneta y enfrió casas, salvando cientos de viviendas”, sostuvo el titular del Ejecutivo.

Coraje y compromiso con sello chubutense

Sobre este punto, señaló que “esas situaciones críticas son las que reflejan el temple y el coraje de dirigentes y funcionarios municipales, provinciales y nacionales, intendentes, gobernadores y vecinos, con los que convivimos prácticamente un mes y eso nos permite hoy inflar el pecho y decir que estamos profundamente orgullosos del espíritu de hermandad y solidaridad que tuvieron los jefes comunales acá presentes, y todos los habitantes de la provincia del Chubut”.

Por otra parte, Torres advirtió “el contraste que vimos con medios sensacionalistas a los que parecía que les servía más para el rating que hubiera más fuego en Chubut, informando mal e incluso asustando a pueblos que no estaban cerca del incendio, frente a otros medios que tomaron la responsabilidad de informar bien y de ayudarnos ante cualquier evacuación preventiva”.

Sobre este punto, criticó que “lo mismo tengo que decir de muchos políticos y partidos que levantaron el teléfono y se pusieron a disposición, porque en esos momentos, el fuego no pregunta a cada vecino si votó a Javier Milei, al Frente para la Victoria o a cualquier otro partido: es en ese momento donde florece lo bueno de las personas, y fueron muy pocos los ‘ventajeros’ que aparecieron para sacarse una foto al lado del fuego, o dándole dos ladrillos a una pobre vecina para capitalizarlo políticamente, y luego no volvieron nunca más”.

“A esos dirigentes, el tiempo los va a poner en su lugar, y la gente también”, sentenció el mandatario.

Reconocimiento a brigadistas

“Tenemos que poner en valor a esos funcionarios que tienen puesta la camiseta de Chubut y que, por ejemplo, colaboraron para salvar la línea de 33 kV y la estación transformadora de El Coihue, sin lo cual hubiéramos estado meses sin electricidad en la cordillera”, expresó el Gobernador en relación a Oscar “Pajarito” Torres, destacado brigadista y combatiente de incendios forestales de la provincia.

“Les pido a los diputados que hoy van a sesionar, que traten una pensión extraordinaria para que tanto ‘Pajarito’ como toda su camada, a quienes el Estado precarizó durante años, se puedan jubilar dignamente y empezar a reparar, de a poco, todo lo que podamos”, solicitó.

“La Cordillera es donde más presentes estamos como Gobierno provincial junto a los distintos municipios: se están ejecutando actualmente 75 viviendas para los damnificados por el fuego, y se está acompañando con forraje y alambre a cada productor afectado. También se están reconstruyendo las líneas de baja y media tensión, y en esto quiero felicitar al equipo de la Dirección General de Servicios Públicos, por la velocidad y el compromiso con el que trabajaron durante el incendio, siguiendo hoy a disposición, día a día”.

“También llevamos adelante un acompañamiento a los damnificados a través de medidas de alivio fiscal que incluye a vecinos, comerciantes, productores y prestadores turísticos, mediante un acceso a créditos blandos a través del Banco del Chubut”.

“No vamos a permitir ninguna toma de terrenos”

En otro orden, Torres destacó el diálogo mantenido recientemente con vecinos de Epuyén y Lago Puelo, “quienes resaltaron la importancia de no cometer el mismo error de siempre para que no ocurra lo mismo que en 2021; y Benjamín, uno de los afectados por el incendio, que hacía poco tiempo había terminado el tendido eléctrico para su casa, me dijo algo sobre lo cual tenemos que reflexionar: que él había trabajado toda su vida para comprar su terreno y construir su casa, pagando los impuestos, y que hoy estaba muy agradecido de que el Estado pueda construirle su vivienda”.

“Sin embargo, se preguntó por qué, después de los incendios de 2021, les dieron servicios, urbanizaron y les otorgaron la propiedad de lotes a delincuentes que vinieron de otras provincias a tomar tierras de manera ilegal, y que hoy los vemos desde la ruta cuando vamos para la Comarca Andina”, expuso Torres, advirtiendo que “eso es injusto y está mal, y no vamos a permitir, bajo ningún punto de vista, que esto vuelva a ocurrir”.

“Hasta trajeron un micro donde les hacían los documentos truchos para sumar votos. Pero si vuelven a venir a tomar un lote de manera ilegal, los vamos a sacar a patadas este gobernador, los intendentes y todo el pueblo de los chubutenses de bien, que no vamos a permitir que nos vuelvan a estafar”, aseguró.

Cerro Hermitte: reconstrucción y acompañamiento a damnificados

“En el caso de Comodoro Rivadavia, son 52 viviendas y 66 lotes con servicios y $800 millones para subsidios y financiamiento para el proyecto de Remediación y Análisis Geológico en los barrios linderos al desplazamiento del Cerro Hermitte. Y vamos a reasignar el dinero producto de los remates que haremos en abril de los bienes incautados de la corrupción, para edificar más viviendas de rápida construcción en Comodoro Rivadavia”, anunció el Gobernador, sumando a ello que este martes 3 de marzo “el equipo del Banco del Chubut se reunirá con intendentes y referentes de los distintos barrios para evaluar otras soluciones habitacionales, porque hay familias de distintos estratos socioeconómicos que requieren diversos tipos de soluciones”.

Torres instó al intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, a que “trabajemos juntos y que tenga la tranquilidad de que este gobernador no va a caer en las ‘chicanas berretas’ que muchos quieren fomentar en estos momentos: vamos a estar presentes, siempre con la verdad, porque esos vecinos no tienen la culpa de que los hayan habilitado a vivir en un lugar que desde 2002 se sabía que era riesgoso; tampoco tienen la culpa de haber pagado impuestos y que los hayan urbanizado con el riesgo que eso traía”, y agregó que “no voy a dar nombres propios, pero sí voy a decir que todos los contribuyentes de la provincia del Chubut no tienen la culpa de tener que estar erogando semejante dinero por la desidia y la demagogia de otros tiempos, donde se daban terrenos para sumar un par de votos más”.

En esta línea, el mandatario solicitó al intendente de la localidad “que de una vez por todas se establezca la prohibición para habitar esas tierras, porque lo peor que puede pasar es que sean tomadas nuevamente y que surja un nuevo problema”.

De la “bomba financiera” al “endeudamiento cero”

“Para hablar del futuro y del presente, es muy importante saber de dónde venimos y en qué condiciones nos tocó asumir”, manifestó el Gobernador, recordando que al inicio de la gestión, “un economista muy importante nos advirtió que iba a ser muy difícil desactivar la ‘bomba financiera’ que la gestión anterior nos había dejado, no por el peso de la deuda, sino porque los vencimientos se habían achicado adrede a los dos primeros años de gobierno”.

“A veces la memoria es selectiva, conveniente o cortoplacista, pero estoy seguro de que todos recordamos que en diciembre de 2023 no sabíamos si se iban a poder pagar los aguinaldos: teníamos, por un lado, los vencimientos del famoso BOCADE, que a diferencia de otros empréstitos, directamente nos retenía las regalías en un fideicomiso en los Estados Unidos, promediando el equivalente a una regalía entera trimestral, cuando las regalías petroleras representan un tercio de los recursos de Chubut”, explicó.

“Por otro lado, estaba el Fondo Fiduciario para el Desarrollo de las Provincias, una deuda indexada a la inflación, en medio de un guarismo inflacionario que inicialmente era de $40 mil millones, y que terminó siendo de más de $250 mil millones, prácticamente dos masas salariales; y que la Nación, discrecionalmente, apenas asumimos, decidió -de manera confiscatoria- no girarnos la coparticipación”, añadió Torres.

“En ese momento estábamos en la Escuela de Biología Marina de Comodoro Rivadavia, celebrando el inicio de clases, cuando nos enteramos que no solo no había llegado la coparticipación, sino que también el BOCADE nos había tomado las regalías, y que teníamos que vivir de un tercio de los ingresos. En ese momento, sin especular, miramos de frente a todos los chubutenses y dimos una batalla que no fue política, sino judicial, donde la Justicia finalmente nos dio la razón. Y los resultados fueron que, a diferencia de otras gestiones donde los sueldos y aguinaldos se pagaban en cuotas, la Provincia nunca dejó de cumplir con sus obligaciones corrientes”, destacó el titular del Ejecutivo.