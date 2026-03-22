Se estrelló contra un poste tras evitar un control vehicular
Realizaban un control de tránsito en Mitre y 25 de Mayo de Trelew cuando notaron un vehículo retroceder para evitarlos. Luego el Fiat Palio tomó por calle San Martín para tomar Pellegrini en contra mano. Ahí comenzó la persecución que terminó en cercanías a la Ruta N ° 25 a metros de la feria de barrio San Martín.
El auto conducido por una joven de 17 años, terminó colisionando contra un poste de luz. La acompañaba otra menor de edad. La conductora no contaba con la documentación del vehículo, luego fueron trasladadas al hospital donde le realizaron un test de alcoholemia que arrojó resultado negativo.