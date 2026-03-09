Manuel Pagliarioni asumió en Anses Trelew



El dirigente radical Manuel Pagliarioni asumió como titular de ANSES en Trelew y planteó que su gestión estará orientada a fortalecer la atención a los vecinos que recurren a la oficina para resolver trámites previsionales y sociales.

La dependencia local del organismo cumple un rol central en la vida cotidiana de miles de personas que realizan gestiones vinculadas a jubilaciones, pensiones y diferentes programas de seguridad social. En ese contexto, el nuevo responsable de la delegación remarcó la importancia de garantizar un funcionamiento eficiente para quienes necesitan respuestas del sistema previsional.

Durante una entrevista radial, Pagliarioni explicó que su llegada al cargo implica integrarse al trabajo que ya se desarrolla dentro del organismo. El dirigente señaló que el objetivo principal consiste en acompañar la tarea que realizan los equipos técnicos de la oficina local.

En ese marco, definió su designación como “un desafío” y subrayó el peso institucional que tiene la entidad dentro de la comunidad. Según indicó, el organismo mantiene contacto cotidiano con vecinos que deben resolver trámites vinculados a derechos previsionales y asistencia social.