Guido Andreozzi clasificó en el dobles y es finalista en Indian Wells



El doblista argentino Guido Andreozzi (34°) se encuentra ante la posibilidad de marcar un hito en su carrera, al haber clasificado a la final del Masters 1000 de Indian Wells, el primer torneo de esta categoría de la temporada.

Según reveló la Agencia Noticias Argentinas, Andreozzi está haciendo dupla con el francés Manuel Guinard (22°), junto a quien derrotó al equipo formado por el argentino Horacio Zeballos (2°) y el español Marcel Granollers (3°), por 6-7 (13), 6-3 y 10-5 en el super tie-break final.

En un 2026 soñado, Guido Andreozzi continúa consiguiendo los mayores hitos de su carrera y clasificó por primera vez a la final de un Masters 1000, al conseguirlo en Indian Wells, en Estados Unidos.

Como lo indica el marcador final, el primer set contó con una paridad increíble, en la que no hubo quiebres y los puntos se alternaron durante un extenso tie-break, que se terminó llevando la dupla de Zeballos por 13-15, aunque Andreozzi pudo imponerse por 6-3 en el parcial siguiente.

Con la necesidad de disputar un super tie-break para definir la clasificación, el equipo compuesto por el argentino y el francés pudo ganar tres puntos con el servicio de sus rivales y perdió uno solo con el propio, para cerrar un partido impresionante en 10-5.

Consolidado como doblista, el argentino tiene tres títulos a nivel ATP, con los torneos 250 de Umag, Buenos Aires y Bastad, todos ellos sobre polvo de ladrillo, y está a un partido de sumar su primer campeonato sobre cemento, además de disputar la final de mayor categoría de su carrera.

Además, el argentino fue finalista del 250 de Metz a finales de 2025, la única final doblista a nivel ATP que perdió en su carrera, y cerró el año disputando algunos Challengers, que no pudo ganar, aunque su 2026 no podría haber comenzado mejor.

Más allá de caer en la primera ronda en el torneo de Adelaida y el Australian Open, Andreozzi aprovechó su oportunidad y aceptó una convocatoria de la Selección argentina para disputar la Copa Davis ante Corea del Sur, en el país asiático y sacrificando algunos torneos de la gira sudamericana.

A pesar de la derrota del equipo alternativo argentino ante el conjunto surcoreano, Andreozzi pudo ganar su partido, en el que hizo equipo con Federico Gómez, y tuvo buenos resultados en los torneos de Buenos Aires y Río de Janeiro, para ahora alcanzar la final en Indian Wells.

Como si fuera poco, su gran participación en el actual torneo estadounidense lo hizo llegar a la 21° posición del ranking doblista, su mejor puesto histórico.

La final se disputará el sábado 14 de marzo a las 22:00 (horario argentino) y tendrá como rival a los primos Arthur Rinderknech y Valentin Vacherot, quienes se ubican en el top 30 del ranking singles, pero son 361° y 1288° del dobles, respectivamente.