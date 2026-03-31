Están abiertas las inscripciones para los Juegos Chubutenses para Personas Mayores 2026



Desde la Dirección de Personas Mayores, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Puerto Madryn, anunciaron el lanzamiento de una nueva edición de los Juegos Chubutenses para Personas Mayores 2026. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 20 de abril.

La iniciativa tiene como objetivo fomentar la inclusión, la participación y el intercambio comunitario mediante actividades deportivas y recreativas, promoviendo hábitos saludables y la igualdad de oportunidades en un ámbito participativo.

Podrán participar personas mayores de 60 años residentes en la ciudad, ya sea representando a clubes, organizaciones, instituciones o de manera individual.

En esta edición, las disciplinas serán newcom, ajedrez, tejo, sapo, tenis de mesa, tenis, pádel, truco, circuito de habilidades motrices y orientación.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 20 de abril y deberán realizarse en las oficinas de la Dirección General de Personas Mayores (Bouchard y 9 de Julio, de lunes a viernes de 8 a 12 horas.