Santa Cruz consolida la puesta en valor del ramal ferroviario Jaramillo-Fitz Roy



En el marco de las acciones impulsadas por el Gobierno de Santa Cruz para recuperar el patrimonio ferroviario provincial, la ministra de la Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci, encabezó una recorrida en la localidad de Jaramillo junto a autoridades provinciales y referentes locales, con el objetivo de realizar un relevamiento inicial para la puesta en valor del histórico ramal ferroviario que une Jaramillo con Fitz Roy.

La visita contó con la participación del interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT). Pablo Gordillo Arriagada; el secretario de Estado de Comunicación Pública y Medios, Sergio Bucci; el secretario de Estado de Deportes y Recreación, Gabriel Murúa; de la directora provincial de Turismo, Mercedes Zavalia; la presidenta de la Comisión de Fomento de Jaramillo y Fitz Roy, Ana María Urricelqui; e integrantes de su equipo de trabajo.

Durante la jornada se inspeccionaron los sectores donde se prevé ejecutar las primeras intervenciones, que contemplan el relevamiento integral de la traza ferroviaria, tareas de acondicionamiento de infraestructura y la restauración del histórico vagón comedor P-111.

Este relevamiento forma parte de una primera etapa del proyecto integral de recuperación del ramal, que continuará con instancias técnicas a cargo de la Subsecretaría de Transporte en articulación con YCRT, para luego avanzar en su puesta en valor junto a la Secretaría de Estado de Turismo. La iniciativa busca recuperar infraestructura con fuerte valor simbólico para Santa Cruz, vinculada al desarrollo ferroviario de la zona norte y a la memoria histórica de las huelgas patagónicas de 1921, que tuvieron en estas localidades escenarios significativos.

Al respecto, la ministra expresó que “este proyecto nos permite recuperar una parte fundamental de nuestra historia y proyectarla hacia el futuro. Revalorizar el patrimonio ferroviario también es generar identidad, fortalecer el turismo y abrir nuevas oportunidades”.

Asimismo, señaló que “cuando el Estado planifica de manera conjunta y con mirada significativa, el patrimonio deja de ser solo memoria y se convierte en una herramienta para generar movimiento y oportunidades en la provincia”.

Desde el Gobierno de Santa Cruz se ratifica el compromiso de continuar avanzando con planificación técnica y trabajo coordinado entre áreas, con el objetivo de poner en valor el patrimonio ferroviario santacruceño y proyectarlo como parte de una agenda de crecimiento sostenible para la región.