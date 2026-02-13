La ONU advierte la anexión ilegal de Israel sobre los territorios de Cisjordania

El Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos pidió el miércoles a Israel que revocara las recientes medidas para ampliar el control sobre los territorios palestinos en la Cisjordania ocupada. “Se trata de un paso más de las autoridades israelíes para imposibilitar la viabilidad de un Estado palestino, violando el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación”, afirmó Volker Türk,

Advirtió de que, de aplicarse, las decisiones “acelerarán sin duda la desposesión de los palestinos y su traslado forzoso, y conducirán a la creación de más asentamientos israelíes ilegales”. Esto, a su vez, “privará aún más a los palestinos de sus recursos naturales y restringirá el disfrute de otros derechos humanos”.

Adquisición de más tierras

El 8 de febrero, el gabinete de seguridad israelí aprobó un paquete de medidas que aumentarían la autoridad civil israelí en las zonas A y B de Cisjordania, que en conjunto constituyen aproximadamente el 40 % del territorio.

Algunas de estas competencias son competencia de la Autoridad Palestina, según los Acuerdos de Oslo, dos acuerdos de paz firmados por los líderes israelíes y palestinos en la década de 1990.

Las medidas modificarían la ley para permitir a las autoridades y a los particulares israelíes adquirir tierras en las zonas A y B, lo que violaría la ley de ocupación.

“Esto consolidará aún más el control y la integración de Cisjordania ocupada en Israel, consolidando la anexión ilegal”, afirmó Türk.

Violación de los derechos culturales

Las decisiones también despojan a la Autoridad Palestina de sus poderes de planificación y construcción en partes de Hebrón, en el sur de Cisjordania, incluida la mezquita de Ibrahim, conocida por los judíos como la Cueva de los Patriarcas y lugar sagrado para el islam, el judaísmo y el cristianismo.

Israel también establecería el control administrativo sobre otro lugar sagrado, la Tumba de Raquel en Belén, para acelerar la expansión de los asentamientos.

“Esto no solo viola los derechos territoriales de los palestinos, sino también sus derechos culturales con respecto a lugares de especial importancia”, afirmó el responsable de derechos humanos.

Las decisiones deben revocarse

Türk señaló que las nuevas medidas se producen en un contexto más amplio de aumento de los ataques de los colonos y las fuerzas de seguridad israelíes contra los palestinos en la Cisjordania ocupada, traslados forzosos, desalojos, demoliciones de viviendas, apropiaciones de tierras y restricciones de movimiento, entre otras violaciones documentadas.

“Estamos siendo testigos de medidas rápidas para cambiar de forma permanente la demografía del territorio palestino ocupado, despojando a su población de sus tierras y obligándola a marcharse”, afirmó.

“Esto está respaldado por la retórica y las acciones de altos funcionarios israelíes y viola la obligación de Israel, como potencia ocupante, de preservar el orden jurídico y el tejido social existentes. Estas decisiones deben ser revocadas”.

Concluyó pidiendo que se evacúen todos los asentamientos y que la ocupación israelí termine ahora mismo.