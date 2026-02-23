Economía avanza con la privatización de Corredores Viales SA



El Ministerio de Economía avanzó en la privatización de Corredores Viales SA al convocar a licitación pública la “Red Federal de Concesiones – Etapa III”, que comprende ocho tramos de rutas nacionales bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje.

La medida se formalizó mediante la Resolución 174/2026 (RESOL-2026-174-APN-MEC), firmada por el ministro Luis Andres Caputo, y publicada hoy en el Boletín Oficial.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la norma define los tramos que integran la Etapa III: Cuyo, Centro Norte, Noroeste, Chaco Santa Fe, Litoral, Noreste, Centro y Mesopotámico, que abarcan segmentos de las Rutas Nacionales N° 7, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 34, 66 y 105, entre otras.

El marco normativo del proceso es la Ley 17.520 y sus modificatorias, la Ley 23.696 de Reforma del Estado y el artículo 7° de la Ley 27.742, que declaró a Corredores Viales SA “sujeta a privatización”. El Decreto 97 del 14 de febrero de 2025 autorizó el procedimiento bajo la modalidad de concesión por peaje y designó al Ministerio de Economía como Autoridad de Aplicación, con asistencia de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”.

La Resolución 1284/2025 del Ministerio de Economía, del 29 de agosto de 2025, dio inicio formal al procedimiento, mientras que las Etapas I, II y II-B ya fueron licitadas a través de expedientes publicados en el sistema CONTRAT.AR, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

De acuerdo con los considerandos, la Dirección Nacional de Vialidad convocó audiencias públicas para informar a la población y a organizaciones públicas, privadas y no gubernamentales sobre la Etapa III, que se realizaron entre el 30 de junio y el 7 de julio de 2025. Los informes de cierre fueron aprobados por la Resolución 1244/2025 de la DNV.

El proyecto “Red Federal de Concesiones” prevé que el sector privado asuma la operación y el mantenimiento de tramos de la red vial nacional, con el objetivo declarado de eliminar el déficit estatal en el sector y equilibrar las cuentas del Estado Nacional en infraestructura vial.