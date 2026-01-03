Un turista italiano muere en el Parque Nacional Los Glaciares



Un turista italiano de 69 años sufrió un paro cardíaco en la senda a Laguna de los Tres, en cercanías del río Blanco. Fue el guía del grupo al que pertenecía quien avisó alrededor del mediodía del viernes. Si bien se le colocó el desfibrilador externo automático (DEA) del campamento Poincenot y se realizaron tareas de reanimación cardiopulmonar (RCP), maniobras que se realizaron por más de 40 minutos, los resultados no fueron positivos y el turista falleció en el lugar. Personal del Parque y de Gendarmería Nacional realizaron las actuaciones correspondientes y su posterior evacuación.

En esta misma jornada, una turista japonesa de 85 años sufrió un trauma de cráneo y cervical, producto de una caída a unos 500 metros en la Laguna de los Tres. Hasta el lugar se trasladaron 10 agentes del Parque Nacional para poder brindarle la asistencia e iniciar el descenso a pie en camilla Kong. Por último, se recibió el aviso de una turista argentina de 41 años con un tobillo inestable, también en la zona de Laguna de los Tres, por lo que se dirigió al sitio una brigadista para realizar las atención.

Ante la gravedad y cantidad de casos atendidos en los primeros días del año, desde PN Los Glaciares realizaron una serie de advertencias y recomendaciones. En primer término, remarcaron que muchas veces, dado lo remoto del lugar del accidente, los gastos de rescates de estas características y sus operativos son afrontados por la administración del PN, al no contar el accidentado con un seguro de vida. En este sentido, hicieron hincapié en reforzar que “quienes realicen la actividad de escalada deportiva deben contar con el seguro correspondiente y además, completar el registro obligatorio para dicha actividad; esto nos permite tener información precisa sobre las personas que están haciendo uso de la montaña, y actuar así en consecuencia”.

Cómo evitar lesiones al practicar senderismo

Desde la APN Los Glaciares explicaron que “antes de emprender una caminata, verificar la complejidad del sendero (distancia, desnivel, caminos rocosos o con raíces expuestas). Evaluar las propias condiciones físicas y evitar exponerse a situaciones de riesgo”, al mismo tiempo que advirtieron que “el cansancio y el terreno montañoso pueden ocasionar accidentes como esguinces y fracturas. Para prevenir caídas es necesario usar bastones y calzado de montaña con suela adherente que cubra el tobillo, hacer paradas técnicas para reponer energías; ir siempre acompañados ya que en caso de emergencia su compañero irá por ayuda”.

“Practicar un turismo responsable y tomar conciencia que los rescates de montaña demandan muchas horas, personal y logística para brindar la asistencia y muchas veces suceden de manera simultánea”, señalaron.

Recomendaciones

– Chequear siempre el pronóstico del tiempo. En Patagonia el clima es muy cambiante, inclusive durante un mismo día.

– Evitar zonas expuestas, en condiciones climáticas adversas como nieve o fuertes vientos.

– Planificar la salida, calculando el tiempo de caminata (ida y vuelta) para no regresar de noche. Si alguna de las personas se siente cansada lo mejor es regresar otro día.

– Cargar la mochila con ropa de abrigo extra, campera impermeable, linterna, comida y agua.

– Si transita cualquier enfermedad, tomar y llevar la medicación consigo.

– Leer atentamente la cartelería y no alejarse de los senderos marcados.

– Tener en cuenta que en las sendas no hay proveeduría y que la señal de celular puede ser débil o nula.