Seguirán en prision dos condenados por los incendios de 2021

Los jueces Martín O´Connor de Comodoro Rivadavia y Silvana Vélez de Lago Puelo confirmaron lo resuelto ayer por la jueza de Esquel Fernanda Révori y los dos jóvenes que fueron hallados culpables y condenados seguirán en prisión por haber producido parte de los incidentes durante las manifestaciones antimineras de diciembre del año 2021. Ambos magistrados se valieron de los argumentos efectuados por la fiscal general de la UFEDAYA (Unidad Fiscal Especializada en Delitos Ambientales y de Animales) Florencia Gómez.

Consideraron que cuando ya existe una condena en dos instancias y que cinco jueces coincidieron en que fueron los autores de los ilícitos que se les imputaron, se incrementan los riesgos de fuga. Destacaron que los hechos en los que estuvieron involucrados son graves, porque implica la prisión efectiva.

Se refirieron al “carácter de los hechos cometidos, en el que se atacaron edificios públicos donde funciona la cabeza del Poder Judicial” y que “existe presuntamente el riesgo de fuga o la no presentación al momento de cumplir la pena”.

Consideraron también que el posible arresto domiciliario, no cumple con las garantías “ante la seria posibilidad de una fuga o no someterse a las decisiones judiciales”.

Los abogados defensores Oscar Romero y Abdo Manyauik pidieron la medida sustitutiva del arresto domiciliario para ambos, la exigencia de presentarse semanalmente en la Oficina Judicial de Rawson para certificar que no se alejaron de la zona e incluso la posibilidad de la colocación de una tobillera electrónica. Argumentaron que los imputados siempre se sometieron a proceso, son padres y único sostén económico de sus respectivas familias.

Por su parte la fiscal general Gómez realizó un historial de la cantidad de jueces de distintas jurisdicciones que coincidieron en ratificar todo lo actuado y probado en la investigación.

Argumentó los motivos del mantenimiento de la prisión para ambos descartando la posibilidad del arresto domiciliario.

A ello destaco los argumentos expuestos por lo resuelto ayer por la jueza Fernanda Révori.

La Fiscal Insistió con la gravedad de los hechos cometidos en medio de una ciudad conmocionada por incidentes generalizados, situación de la que se valieron para cometer los delitos por los que fueron hallados culpables. Consideró que existe el riesgo de fuga en caso de morigerarse la prisión tras haber sido condenados.

Damián Díaz fue condenado a un año de prisión de cumplimiento efectivo por daño agravado, pero contaba con antecedentes condenatorios en la Justicia Federal. El otro imputado es Mauricio Nahum Vargas condenado a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo por los delitos de incendio y hurto.

Díaz se encuentra detenido en la Alcaidía de Trelew y Vargas en el Instituto Penitenciario Provincial.