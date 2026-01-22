Milei participó de la firma del Consejo de la Paz creado por Donald Trump

En su paso por Suiza, a donde viajó para participar del Foro Económico de Davos, el presidente Javier Milei asistió este jueves a la ceremonia que dio lugar a la firma del Consejo de la Paz creado por Donald Trump.

Según reveló la Agencia Noticias Argentinas, el mandatario puso su firma en la formalización del Consejo de la Paz impulsado por su par republicano para bregar por la paz en la Franja de Gaza, entre otros conflictos globales.

Oficialmente denominado Board of Peace, esta entidad internacional fue lanzada por Trump como una alternativa a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para que intervenga y lleve adelante acuerdos en territorios que presenten enfrentamientos bélicos.

Si bien el objetivo principal es supervisar el alto el fuego en la Franja de Gaza y solucionar el conflicto entre Israel y Hamás, el presidente de Estados Unidos explicó que este Consejo prevé intervenir en otros conflictos con el fin de promover la estabilidad internacional.

El presidente Milei estuvo acompañado por la delegación presidencial compuesta por los ministros Luis Caputo (Economía), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores) y por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Tras la firma del acta fundacional de la instancia impulsada por Trump en Davos, Milei espera dar una serie de entrevistas, la primera con la agencia de noticias Bloomberg y luego con The Economist, ante la editora en Jefe, Zanny Minton Beddoes.

Finalmente, a las 18 (14 en la Argentina) el libertario emprenderá el regreso al país.