Ingresaron US$ 136 millones para reactivar la represa Jorge Cepernic en Santa Cruz

El gobierno de Santa Cruz confirmó este domingo el ingreso de los fondos del crédito internacional chino destinados a la reactivación de la represa “Gobernador Jorge Cepernic”, también conocida como “La Barrancosa”.

El desembolso total asciende a US$ 150 millones, de los cuales US$ 136 millones ya fueron acreditados en el país tras el pedido formal realizado por el Poder Ejecutivo Nacional a finales de diciembre.

La obra había quedado paralizada a finales del 2023 y desde entonces no se efectuaron trabajos, lo cual retardó considerablemente los tiempos. Según reveló la Agencia Noticias Argentnas, los US$ 14 millones restantes del tramo permanecen en China para el pago directo de maquinaria y usinas que deben ser importadas para la obra.

Importancia estratégica

En la previa, desde el Gobierno de Santa Cruz habían remarcado que la reactivación de la represa Jorge Cepernic/La Barrancosa tiene un impacto estratégico para la provincia y para la Argentina. En primer lugar, por la generación de empleo directo e indirecto que implicará el reinicio de la obra, que en su momento llegó a ocupar a miles de trabajadores.

Además, habían subrayado la relevancia del proyecto para el fortalecimiento de la matriz energética nacional, al tratarse de una obra clave para la producción de energía hidroeléctrica limpia y de largo plazo, en un contexto donde la seguridad energética vuelve a ocupar un lugar central en la agenda del país.

Empleo

Tras la confirmación financiera, las autoridades provinciales mantuvieron una reunión clave con la UTE (integrada por la china Gezhouba, Eling Energía e Hidrocuyo) y la UOCRA. El objetivo es iniciar el proceso de contratación de personal en las próximas semanas.

Se estima la incorporación de 1.800 operarios directos y la generación de otros 2.200 empleos indirectos.

En Santa Cruz rige la obligatoriedad del 90% de mano de obra local. “Quienes hayan trabajado en las represas y tengan domicilio en la provincia tendrán prioridad absoluta”, había manifestado el ministro de Minería y Energía, Jaime Álvarez.

La represa Jorge Cepernic (La Barrancosa) cuenta actualmente con un avance del 42%, mientras que Cóndor Cliff se mantiene en un 20%.