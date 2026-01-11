Francisco Cerúndolo irá en busca del ATP 250 de Adelaida



La temporada 2026 de tenis continuará su calendario con el ATP 250 de Adelaida, Australia entre el 12 y el 17 de enero en superficie dura y contará con la participación del argentino Francisco Cerúndolo.

Luego del evento de Brisbane, que tuvo a Daniil Medvedev como campeón, el deporte continúa con la gira australiana que antecede al Abierto de Australia y coincidirá con el ATP 250 de Auckland, Nueva Zelanda, según reveló la Agencia Noticias Argentinas.

El certamen “aussie”, que tuvo a campeones de la envergadura de Jannik Sinner (actual número dos del mundo del ranking ATP) y Andrey Rublev, contará con la cobertura de la Agencia Noticias Argentinas y seguirá el camino del albiceleste, que iniciará el torneo desde los octavos de final y enfrentará al ganador del duelo entre Daniel Altmaier (Alemania) y Jaume Munar (España).

El canadiense Felix Auger-Aliassime (Nro. 5 del ranking mundial) fue el campeón del campeonato australiano en 2025, pero no participará de esta edición para defender el título, por lo que le favorito para quedarse con la corona es el español Alejandro Davidovich-Fokina.

Además de Cerúndolo, tercer cabeza de serie, y el propio Davidovich-Fokina, los destacados que integrarán el cuadro principal serán el estadounidense Tommy Paul y el neerlandés Tallon Griekspoor, aunque cabe destacar que el campeonato oceánico no contará con ningún tenista dentro del top 10 mundial.

«Creo que hay muchos jugadores del cuadro que compitieron esta semana en otros torneos, así que probablemente estén más preparados que yo. Voy a ir partido a partido, a ver cómo me siento. Siempre es complicado el primer torneo del año. El último partido que jugué fue en noviembre, así que la competición es totalmente diferente a los entrenamientos. Veré cómo me siento en mi primer partido, pero espero poder llegar lejos», dijo el mejor argentino clasificado en la actualidad palpitando el ATP de Adelaida.