Vuelven a abrir los túneles de la Manzana de las Luces



El Complejo Histórico Cultural Manzana de las Luces de Buenos Aires, dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación, anunció la reapertura al público de sus enigmáticos túneles coloniales. Se trata de una de las construcciones más fascinantes de la ciudad, que puede visitarse desde este sábado 27 de diciembre.

Misterio histórico

Los túneles de la Manzana de las Luces están rodeados de un halo de misterio. No se sabe quiénes los construyeron, cuándo ni por qué. A pesar de la incertidumbre, distintas fuentes ofrecen información detallada sobre sus características y su estado, como también teorías acerca de su función. Se cree que fueron diseñados por los jesuitas durante los siglos XVII y XVIII, ya que la Compañía de Jesús solía estar a cargo de edificaciones subterráneas de este tipo en ciudades, así como Córdoba y Lima (Perú). Se especula que esta red subterránea conectaba la Manzana en todas direcciones, uniéndola con iglesias, edificios públicos y el antiguo fuerte. Esto sentó las bases de varios mitos urbanos difundidos por publicaciones como Caras y Caretas, PBT y La Nación a principios del siglo XX.

Una de las principales hipótesis sobre la función de los túneles es que fueron un refugio y una defensa contra posibles ataques indígenas, piratas o militares, y sirvieron para el almacenamiento de víveres y bienes. Otra sugiere que eran espacios disponibles para uso de las autoridades jesuitas, o de la servidumbre (trabajadores y esclavos). Una tercera especulación los vincula con el contrabando: los túneles habrían constituido un medio para ingresar y embarcar mercancías al margen de la prohibición de la Corona española.

Las visitas

Las visitas al público se realizarán a partir del 27 de diciembre, los días sábados y domingos entre las 15 y 18 h, con una duración máxima de 15 minutos, en grupos reducidos de hasta seis personas mayores de 16 años. El acceso a este patrimonio subterráneo se llevará a cabo con reserva previa. El recorrido incluye el acceso al mirador de los túneles, que ofrece una perspectiva única para averiguar cómo era la vida antigua y secreta de Buenos Aires.

Para quienes deseen explorar los túneles de la Manzana de las Luces de manera virtual, el museo ha desarrollado distintas aplicaciones que fueron premiadas y permiten conocer más sobre la historia y las incógnitas de estas construcciones. En el videojuego Los misteriosos túneles de la Manzana de las Luces, desde la web, el usuario puede acompañar al personaje Naty en un recorrido por los túneles, conociendo personalidades históricas. Este juego obtuvo el 11.° Premio Ibermuseos de Educación. Y desde el celular, se puede ingresar a través de la app Visita 360°, también ganadora del 11.° Premio Ibermuseos de Educación, para descender a los túneles en una experiencia inmersiva y descubrir todos los recovecos.