Se cantará en Puerto Madryn, el último Bingo del año

Con un pozo acumulado de 10.768.810 pesos, el Bingo Municipal de puerto Madryn abrirá sus puertas del viernes 26 al domingo 28 de diciembre de 22 a 04 horas para que turistas y residentes puedan disfrutar el tradicional entretenimiento de Belgrano 585. El domingo, se realizará el brindis de fin de año y sorteos de electrodomésticos con cartones no ganadores.

Cada cartón tiene un valor de 500 pesos y, como incentivo adicional, en cada velada la primera jugada se realiza con un cartón de obsequio. Los premios para esta jugada especial son de 5.000 pesos en la línea y 8.000 pesos en bingo. Además, se ofrecen premios especiales como una superlínea de 10.000 pesos y cinco bingazos que van desde los 12.000 hasta los 30.000 pesos.

En cuanto a los premios especiales, el pozo acumulado se entrega en la bolilla 40 inclusive. Además, hay premios adicionales como la línea rápida con el 2% del Pozo hasta la bolilla 8 inclusive y el 5 por ciento del Pozo desde la bolilla 41 a la 42 inclusive.

Es importante destacar que el ingreso al Bingo Municipal estará permitido únicamente a personas mayores de 18 años.