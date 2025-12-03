Milei celebró que La Libertad Avanza ahora es la primera minoría en Diputados



El presidente Javier Milei celebró este martes que La Libertad Avanza (LLA) pase a ser la primera minoría en Diputados, cuando se renueve el Congreso el 10 de diciembre próximo, tras la salida de legisladores de Unión por la Patria.

«Primer(a) minoría confirmado. VLLC! Fin», escribió Milei en su cuenta de X (ex Twitter) al citar un mensaje del presidente del bloque de LLA, Gabriel Bornoroni.

«Bienvenido @Franmorchio al bloque de La Libertad Avanza. Tu apoyo incondicional en estos dos años y tu compromiso inquebrantable para lo que viene, fortalecen aún más nuestro rumbo hacia un futuro de libertad y prosperidad», escribió Bornoroni en la misma red social y arrobó al mandatario nacional, Martín Menem y la cuenta de Diputados de La Libertad Avanza.

Asimismo, añadió: «Con tu aporte valioso, estaríamos alcanzando la primera minoría, lo que nos permitirá seguir impulsando con fuerza las ideas de la libertad, dejando atrás el populismo kirchnerista que tanto daño le ha hecho a nuestro país VLLC!!!».

Después de mucha “rosca” y de remar desde atrás, LLA logró este martes remontar la cuenta y superar a Unión por la Patria (UxP) en número de diputados nacionales, por lo que luego de que este miércoles, cuando juren los 127 representantes electos en la sesión preparatoria, el oficialismo hará gala de su nueva condición de primera minoría.

La segunda fuerza política contaba con 96 ediles, pero el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, formalizó la salida de tres diputados nacionales de esa provincia, que conformarán el nuevo bloque Elijo Catamarca.

De esa manera, a UxP le quedaron 93 legisladores y LLA, que tenía 94, pasó a tener uno más con la llegada de Francisco Morchio, proveniente del PRO.