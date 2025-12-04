La Orquesta Infantil del Pujol despidió el año a toda música



La Orquesta Infantil del barrio Pujol de Puerto Madryn presentó su tradicional concierto de fin de año, una instancia muy especial en la que las niñas y niños que participan del proyecto compartieron el repertorio trabajado a lo largo del 2025.

Durante la jornada en el teatro La Rosada, el público disfrutó tanto de las piezas interpretadas por la orquesta completa como de pequeñas agrupaciones conformadas por los propios estudiantes. Dúos, tríos y conjuntos breves se animaron a mostrar obras seleccionadas por ellos mismos, en un gesto de gran valentía y compromiso artístico.

Objetivos

Desde la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad, quien está a cargo de la orquesta, destacaron que el aprendizaje representa mucho más que el estudio de un instrumento, implica un profundo proceso de formación humana y musical. Escuchar al otro, respetar los tiempos compartidos, concertar, convivir y entender que cada aporte es fundamental para la construcción colectiva, cada nota suma y cada participación hace posible la obra grupal.