Intensifican tareas para prevenir incendios de pastizales en Puerto Madryn



En el marco del Sistema Municipal de Gestión Integral de Incendios de Pastizales, la Dirección de Protección Civil llevó adelante una serie de encuentros con vecinos del barrio El Doradillo, con el fin de acordar acciones conjuntas orientadas a disminuir el riesgo de incendios mediante la implementación de prácticas preventivas.

La capacitación, brindada por la Asociación de Bomberos Voluntarios de Puerto Madryn, se desarrolló en dos instancias complementarias.

Por un lado, se realizó una etapa teórica, centrada en la identificación de riesgos y amenazas, el reconocimiento de recursos disponibles y la concientización sobre la importancia de adoptar medidas de seguridad.

Posteriormente, se concretó una instancia práctica, destinada a la reducción de pastizales para disminuir la carga de material combustible y evitar la propagación del fuego.

Como cierre de la jornada, se acordó junto a los vecinos dar continuidad al plan de capacitación, incorporando nuevos contenidos vinculados no solo a incendios de pastizales, sino también a primeros auxilios, RCP y prevención de accidentes domésticos, entre otros temas de interés comunitario.