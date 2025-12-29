Huichaqueo seguirá con arresto domiciliario con condiciones más severas



La jueza de garantías Laura Martini resolvió la continuidad del arresto domiciliario para la ex ministra provincial Leticia Huichaqueo no obstante las observaciones de presuntos incumplimientos que describieron los fiscales Julieta Gamarra y Lucas Papini que pidieron en una audiencia que regrese a un centro de detención para cumplir con la condena que se le impuso por delitos contra la administración pública.

La fiscal Gamarra describió en detalles los incumplimientos de Huichaqueo en cuento a su atención médica por la diabetes que padece, reuniones los fines de semana en el quincho del domicilio de la ex funcionaria en Gaiman, informes inconsistentes de su sicóloga, los dichos de policías que a manera de rondines sorpresivos han declarado situaciones en donde se la ha observado desempeñarse de manera independiente e incluso salidas que ha realizado de su casa sin informar a la Policía de esa localidad.

Los fiscales basaron además su petición en un informe del Cuerpo Médico Forense que concluye en que la evolución de la salud de Huichaqueo permite que siga cumpliendo la condena intramuros.

También se basaron en un informe de las autoridades del Instituto Penitenciario Provincial en donde se detalla que, en ese centro carcelario de Trelew, están dadas las condiciones de atención médica para que siga cumpliendo la condena en ese lugar.

La condena de Huichaqueo vence en mayo del año 2028 y que en septiembre del año 2026 estaría en condiciones de comenzar con salidas transitorias. “Advierto desprolijidades en el cumplimiento de su arresto domiciliario, pero entiendo que en el Instituto Penitenciario no están dadas todas las condiciones para la atención de su salud”, dijo la jueza Martini, entre otros argumentos.

Al momento de resolver, endureció las condiciones que debe cumplir Huichaque en el arresto domiciliario, la necesidad de mantener permanentemente informada a la magistrada, que las además de estar autorizadas salidas se hagan en vehículos policiales y no en autos particulares, y que se informe mensualmente sobre la evolución de su estado de salud

La jueza Laura Martini destacó el trabajo que se tomó el equipo de fiscales de la Unidad Fiscal Especializada en delitos contra la Administración Pública, para acreditar los incumplimientos de Huichaqueo entre los que además se destaca no concurrir a tratamientos médicos y de kinesiología en favor de su recuperación.

La ex funcionaria al frente del Ministerio de Acción Social durante el gobierno provincial de Mario Das Neves, se encuentra cumpliendo la condena en su domicilio de la localidad de Gaiman en función de la atención de su estado de salud. Fue condenada al ser hallada culpable del delito de defraudación a la administración pública al unificarse dos causas penales que se le abrieron por ilegalidades en el manejo de la emergencia climática que se produjo años atrás en la ciudad de Comodoro Rivadavia.