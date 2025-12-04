Este fin de semana comienza la Fiesta Nacional del Buceo
Este fin de semana, en Puerto Madryn, se llevará a cabo la Fiesta Nacional del Buceo 2025, organizada por la Asociación Operadoras de Buceo con el acompañamiento de la Secretaría de Turismo de la Municipalidad local, donde distintos prestadores turísticos ofrecerán importantes beneficios para disfrutar del Golfo Nuevo y sus atractivos.
La propuesta consiste en una “Promo 2×1” en experiencias como kayak, bautismo submarino, snorkel con lobos marinos, safari náutico y paseos en velero. La promoción estará vigente el sábado 6, domingo 7 y lunes 8 de diciembre, en diferentes operadoras adheridas.
Quienes deseen acceder al beneficio deberán comunicarse directamente con el prestador elegido para coordinar fecha, horario y modalidad de pago. Esta propuesta busca brindar una nueva oportunidad para descubrir y disfrutar las actividades turísticas y recreativas que ofrece Puerto Madryn como antesala del inicio de la temporada estival.
Kayak – Alquiler 2×1
- Napraclub – Bv. Brown 860 – Tel: (0280) 4455633 / 154206502
- Chiringo – Bv. Brown 1980 – Tel: (0280) 154208249
Paseos náuticos
- Cruceros Ecológicos – Safari por el Golfo – Tel: (0280) 154406635 – Terminal de – Cruceros, Box 6
- Madryn a Vela – Paseo en velero 2×1 – Tel: 2804408887
Bautismo submarino – 2×1
- Abramar Buceo – Bv. Brown 1070 – Tel: (0280) 4475696 / 154593800
- Aquatour Buceo – Av. Roca 550 – Tel: 4451954 / 154518265
- Lobo Larsen – Av. Roca 885, Local 2 / Bajada 1 – Tel: (0280) 4470277 / 154516314 / 154327476
- Master Divers – Bv. Brown 1306 – Tel: (0280) 4476293 / 154681004
- Ocean Divers – Bv. Brown 1050 – Tel: (0280) 154660865
- Patagonia Buceo – Bv. Brown 2640 – Tel: (0280) 154661160 / 154341108
- Madryn Buceo – Bv. Brown 1900, Bajada 5 – Tel: 154564422
- Scuba Duba – Bv. Brown 893 – Tel: (0280) 4452699 / 2804197338
Snorkel con lobos – 2×1
- Abramar Buceo – Bv. Brown 1070 – Tel: (0280) 4475696 / 154593800
- Ocean Divers – Bv. Brown 1050 – Tel: (0280) 154660865
- Bucea Hoy – Furnillo 12 – Tel: (0280) 154601647