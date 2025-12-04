BUCEO - FIESTA NACIONAL - MADRYN - TURISMO

Este fin de semana comienza la Fiesta Nacional del Buceo


Este fin de semana, en Puerto Madryn, se llevará a cabo la Fiesta Nacional del Buceo 2025, organizada por la Asociación Operadoras de Buceo con el acompañamiento de la Secretaría de Turismo de la Municipalidad local, donde distintos prestadores turísticos ofrecerán importantes beneficios para disfrutar del Golfo Nuevo y sus atractivos.

La propuesta consiste en una “Promo 2×1” en experiencias como kayak, bautismo submarino, snorkel con lobos marinos, safari náutico y paseos en velero. La promoción estará vigente el sábado 6, domingo 7 y lunes 8 de diciembre, en diferentes operadoras adheridas.

Quienes deseen acceder al beneficio deberán comunicarse directamente con el prestador elegido para coordinar fecha, horario y modalidad de pago. Esta propuesta busca brindar una nueva oportunidad para descubrir y disfrutar las actividades turísticas y recreativas que ofrece Puerto Madryn como antesala del inicio de la temporada estival.

Kayak – Alquiler 2×1

  • Napraclub – Bv. Brown 860 – Tel: (0280) 4455633 / 154206502
  • Chiringo – Bv. Brown 1980 – Tel: (0280) 154208249

Paseos náuticos

  • Cruceros Ecológicos – Safari por el Golfo – Tel: (0280) 154406635 – Terminal de – Cruceros, Box 6
  • Madryn a Vela – Paseo en velero 2×1 – Tel: 2804408887

Bautismo submarino – 2×1

  • Abramar Buceo – Bv. Brown 1070 – Tel: (0280) 4475696 / 154593800
  • Aquatour Buceo – Av. Roca 550 – Tel: 4451954 / 154518265
  • Lobo Larsen – Av. Roca 885, Local 2 / Bajada 1 – Tel: (0280) 4470277 / 154516314 / 154327476
  • Master Divers – Bv. Brown 1306 – Tel: (0280) 4476293 / 154681004
  • Ocean Divers – Bv. Brown 1050 – Tel: (0280) 154660865
  • Patagonia Buceo – Bv. Brown 2640 – Tel: (0280) 154661160 / 154341108
  • Madryn Buceo – Bv. Brown 1900, Bajada 5 – Tel: 154564422
  • Scuba Duba – Bv. Brown 893 – Tel: (0280) 4452699 / 2804197338

Snorkel con lobos – 2×1

  • Abramar Buceo – Bv. Brown 1070 – Tel: (0280) 4475696 / 154593800
  • Ocean Divers – Bv. Brown 1050 – Tel: (0280) 154660865
  • Bucea Hoy – Furnillo 12 – Tel: (0280) 154601647

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

El poder no te cambia, sólo muestra quién eres

El poder no te cambia, sólo muestra quién eres

TERMÓMETROS

Etiquetas: lla, lorena villaverde, Senado

Villaverde dio un paso al costado
Etiquetas: karina milei, lla

Karina Milei en La Feliz
Etiquetas: diputados, lla, pases

LLA sigue sumando

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: ARBITRO, ataque, futbol, Liga del Valle, Madryn

Nueve imputados por la violenta agresión a un árbitro en un partido de la Liga del Valle
Etiquetas: 2026, Madryn, Municerca, pago anticipado

Madryn activa un cronograma especial de atención por el Pago Anticipado 2026
Chubut participó del 2º Encuentro Anual de Historia de Salud Integrada

Chubut participó del 2º Encuentro Anual de Historia de Salud Integrada