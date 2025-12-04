Este fin de semana comienza la Fiesta Nacional del Buceo



Este fin de semana, en Puerto Madryn, se llevará a cabo la Fiesta Nacional del Buceo 2025, organizada por la Asociación Operadoras de Buceo con el acompañamiento de la Secretaría de Turismo de la Municipalidad local, donde distintos prestadores turísticos ofrecerán importantes beneficios para disfrutar del Golfo Nuevo y sus atractivos.

La propuesta consiste en una “Promo 2×1” en experiencias como kayak, bautismo submarino, snorkel con lobos marinos, safari náutico y paseos en velero. La promoción estará vigente el sábado 6, domingo 7 y lunes 8 de diciembre, en diferentes operadoras adheridas.

Quienes deseen acceder al beneficio deberán comunicarse directamente con el prestador elegido para coordinar fecha, horario y modalidad de pago. Esta propuesta busca brindar una nueva oportunidad para descubrir y disfrutar las actividades turísticas y recreativas que ofrece Puerto Madryn como antesala del inicio de la temporada estival.

Kayak – Alquiler 2×1

Napraclub – Bv. Brown 860 – Tel: (0280) 4455633 / 154206502

Chiringo – Bv. Brown 1980 – Tel: (0280) 154208249

Paseos náuticos

Cruceros Ecológicos – Safari por el Golfo – Tel: (0280) 154406635 – Terminal de – Cruceros, Box 6

Madryn a Vela – Paseo en velero 2×1 – Tel: 2804408887

Bautismo submarino – 2×1

Abramar Buceo – Bv. Brown 1070 – Tel: (0280) 4475696 / 154593800

Aquatour Buceo – Av. Roca 550 – Tel: 4451954 / 154518265

Lobo Larsen – Av. Roca 885, Local 2 / Bajada 1 – Tel: (0280) 4470277 / 154516314 / 154327476

Master Divers – Bv. Brown 1306 – Tel: (0280) 4476293 / 154681004

Ocean Divers – Bv. Brown 1050 – Tel: (0280) 154660865

Patagonia Buceo – Bv. Brown 2640 – Tel: (0280) 154661160 / 154341108

Madryn Buceo – Bv. Brown 1900, Bajada 5 – Tel: 154564422

Scuba Duba – Bv. Brown 893 – Tel: (0280) 4452699 / 2804197338

Snorkel con lobos – 2×1