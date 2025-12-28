Emanuel Trípodi continuará como DT de Guillermo Brown en la Temporada 2026 del Federal A

El Club Guillermo Brown anunció este fin de semana, la continuidad en su cargo como entrenador de Emanuel Trípodi, con vistas a la Temporada 2026 del Torneo Federal A.

El DT seguirá al mando del equipo que cerró con una muy buena perfomance en el Torneo 2025, donde llegó hasta la instancia de Semifinales por el segundo ascenso a la Primera Nacional, quedando eliminado en una llave polémica ante Atlético de Rafaela, finalmente ascendido a la segunda categoría.

Continúa el DT

El Club Social y Atlético Guillermo Brown informó este fin de semana que el entrenador Emanuel Trípodi continuará en su cargo como Director Técnico del primer equipo, tras acordar la renovación de su contrato para afrontar el próximo Torneo Federal A 2026.

En cuanto al armado del equipo, la institución se encuentra trabajando en la conformación del plantel profesional que competirá en la venidera temporada del certamen, en la que buscará repetir su gran perfomance en 2025 e incluso mejorar lo logrado y llegar más lejos en la competencia.

El área de prensa del Club, informó a la vez que los trabajos de pretemporada tendrán su inicio en el mes de febrero, momento en el que comenzarán los trabajos de preparación de cara al Tornro Federal A que comenzará a mediados de marzo.