Una nueva aerolínea que sacude la ruta Buenos Aires-Madrid



La compañía aérea española Plus Ultra confirmó su llegada al mercado argentino, estableciendo un nuevo punto de inflexión en la competencia de los vuelos intercontinentales.

Con el anuncio de su ruta directa entre el Aeropuerto Internacional de Ezeiza (EZE) y Madrid-Barajas (MAD), la aerolínea ha comenzado a comercializar pasajes con precios que parten desde los u$s 640, lo que representa una reducción de hasta el 50% respecto a las tarifas promedio de sus competidores directos.

Detalles de la operación y tarifas

Plus Ultra iniciará sus operaciones regulares en Argentina a partir de mayo de 2026 con dos frecuencias semanales, programadas para los días jueves y domingos. La proyección de la aerolínea es audaz: planea duplicar esta frecuencia a cuatro vuelos semanales tan solo dos meses después, en julio de 2026, para capitalizar la temporada alta invernal argentina y el verano europeo.

La clave de la estrategia de precios bajos reside en la tarifa de lanzamiento más económica, que parte de u$s 640 (más tasas e impuestos), pero está sujeta a la restricción de equipaje: el pasajero solo puede llevar una valija pequeña de cabina y un artículo personal.

El impacto en el Mercado Aéreo Argentino

El desembarco de Plus Ultra intensifica la presión sobre las aerolíneas ya consolidadas en el corredor Buenos Aires-Madrid, uno de los más demandados. Actualmente, las compañías que ofrecen vuelos directos, como Iberia, Aerolíneas Argentinas y Air Europa, mantienen precios significativamente más altos.

Aerolínea Competidora. Precio de Referencia (Desde)

Iberia u$s 1506

Air Europa u$s 1511

Aerolíneas Argentinas u$s 1374

Avianca (con escala) u$s 1014

La oferta de Plus Ultra obliga a las competidoras a reconsiderar sus estructuras de costos o a enfatizar sus servicios diferenciales, pues la diferencia de precio inicial es demasiado grande para ser ignorada por el viajero sensible al costo.

Una compañía española en expansión y nuevo competidor

Plus Ultra, fundada en 2011 y con base en Madrid-Barajas, opera actualmente con una flota de aviones Airbus A330. Su CEO, Roberto Roselli, confirmó que la aerolínea está en un ambicioso plan estratégico que busca «duplicar la flota», abrir «nuevos destinos en Iberoamérica» e «incrementar las alianzas» con líderes del sector.

Además de Plus Ultra, el mercado argentino se prepara para la llegada de World2Fly, otra aerolínea española vinculada al grupo Iberostar. World2Fly planea establecer su base de operaciones en el aeropuerto de Rosario, aunque aguarda la finalización de obras de infraestructura para iniciar sus vuelos.

El contexto del turismo emisivo

Esta inyección de oferta y competencia se produce mientras el turismo emisivo argentino muestra señales encontradas. Aunque el Indec registró un crecimiento del 21,8% interanual en las salidas de argentinos al exterior (septiembre de 2025), este fue el aumento más moderado desde agosto de 2024, lo que sugiere una desaceleración en el ritmo de viajes.

Aún así, los vuelos internacionales representan el 55% del total de salidas. Europa se consolida como el tercer destino favorito, solo superado por Brasil y Chile.La llegada de Plus Ultra podría incentivar el crecimiento de la demanda al exterior, ofreciendo una válvula de escape para el alto costo de los viajes a Europa.

Expansión de Plus Ultra en Iberoamérica

La estrategia de la aerolínea española Plus Ultra se enfoca en un crecimiento agresivo de largo radio, con Iberoamérica como su mercado principal. El objetivo central de la compañía es posicionarse como una opción de servicio completo, pero con tarifas competitivas, rompiendo el esquema tradicional de los vuelos transatlánticos.

La ruta Madrid-Buenos Aires (EZE), que comienza en mayo de 2026, es un paso significativo en este plan. Actualmente, Plus Ultra ya opera rutas a varios destinos en América Latina, incluyendo Caracas, Bogotá, Cartagena, Lima y Santo Domingo. El enfoque es aumentar la capacidad y frecuencias en los destinos ya establecidos (se ha reportado un aumento del 50% en la capacidad hacia Lima y del 25% en los enlaces con Colombia) y añadir las capitales clave.

La aerolínea busca incrementar las alianzas con compañías líderes para fortalecer su red de conexiones. Un ejemplo reciente es el acuerdo con ITA Airways (Italia), que permite a los pasajeros adquirir billetes únicos para destinos en América o Italia, haciendo escala en Madrid. Esto le permite ampliar su alcance sin invertir en más rutas propias desde Madrid a otros puntos de Europa.

Plus Ultra también participa en modelos ACMI (arrendamiento de aviones con tripulación) con otras aerolíneas, como Air Algérie, lo que refuerza su experiencia operativa en vuelos internacionales complejos.

La llegada de Plus Ultra a Ezeiza (EZE) y, notablemente, de World2Fly al Aeropuerto de Rosario (ROS), fomenta una aviación más federal y aprovecha la infraestructura invertida en aeropuertos del interior. Este fenómeno ya se refleja en el crecimiento de rutas internacionales sin pasar por Buenos Aires (un aumento del 35% reportado en junio de 2025).

En resumen, la mayor competencia aérea es un motor de crecimiento y rentabilidad para la concesionaria, cuyo éxito financiero está directamente vinculado al volumen de tráfico aéreo total, independientemente de qué aerolínea lo genere.