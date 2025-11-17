Un auto se incrustó en una carnicería durante la madrugada en la zona oeste

Un insólito accidente se registró pasada la medianoche en la zona oeste de la ciudad, cuando un automóvil terminó dentro de una carnicería ubicada en la intersección de Estivariz y Tierra del Fuego.

Según las primeras informaciones, el vehículo despistó y chocó de lleno contra la entrada del comercio, una carnicería y pollería del barrio. El impacto fue tan fuerte que la puerta de acceso quedó completamente destruida y cayó sobre el rodado.

Al momento, no se conocen las causas que llevaron al conductor a perder el control del auto. Personal policial trabajó en el lugar y se trata de establecer si el hecho estuvo vinculado a una falla mecánica, exceso de velocidad u otra circunstancia.