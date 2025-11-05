Tres focos de incendio declarados en el Parque Nacional Lanín

Tres focos de incendio se originaron esta tarde en el Parque Nacional Lanín, en medio de una intensa tormenta eléctrica que afectó distintas regiones de la provincia de Neuquén, y que puso en alerta a las autoridades.

Los focos se iniciaron en la zona de Quillén-Cerro Ponom, tal como lo había anticipado el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) con lluvias intensas, actividad eléctrica y fuertes ráfagas de viento.

El operativo de emergencia incluye la participación del personal de Incendios Comunicaciones y Emergencias (ICE) Norte, en colaboración con la Jefatura y técnica UGD Norte, Guardaparques Zona Norte, área comunicaciones, área logística, área prensa y cuatro cuadrillas ICE Lanín y dos cuadrillas del Sistema Provincial de Manejo de Fuego Neuquén.

Asimismo, las autoridades siguen monitoreando la zona del Parque Lanín, ubicado al oeste de la provincia, habida cuenta que continúa la actividad eléctrica en esa zona de la provincia.

Las regiones más afectadas por las tormentas de esta jornada fueron el norte y centro de Neuquén, incluyendo el Alto Valle, Centenario, Plottier y la Confluencia. En tanto, el frente de tormenta se desplazó de oeste, y las precipitaciones más intensas se produjeron en Añelo, Rincón de los Sauces, Zapala y Chos Malal.