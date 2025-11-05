INCENDIO - NEUQUÉN - PARQUE NACIONAL LANIN

Tres focos de incendio declarados en el Parque Nacional Lanín

Tres focos de incendio se originaron esta tarde en el Parque Nacional Lanín, en medio de una intensa tormenta eléctrica que afectó distintas regiones de la provincia de Neuquén, y que puso en alerta a las autoridades.

Los focos se iniciaron en la zona de Quillén-Cerro Ponom, tal como lo había anticipado el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) con lluvias intensas, actividad eléctrica y fuertes ráfagas de viento.

El operativo de emergencia incluye la participación del personal de Incendios Comunicaciones y Emergencias (ICE) Norte, en colaboración con la Jefatura y técnica UGD Norte, Guardaparques Zona Norte, área comunicaciones, área logística, área prensa y cuatro cuadrillas ICE Lanín y dos cuadrillas del Sistema Provincial de Manejo de Fuego Neuquén.

Asimismo, las autoridades siguen monitoreando la zona del Parque Lanín, ubicado al oeste de la provincia, habida cuenta que continúa la actividad eléctrica en esa zona de la provincia.

Las regiones más afectadas por las tormentas de esta jornada fueron el norte y centro de Neuquén, incluyendo el Alto Valle, Centenario, Plottier y la Confluencia. En tanto, el frente de tormenta se desplazó de oeste, y las precipitaciones más intensas se produjeron en Añelo, Rincón de los Sauces, Zapala y Chos Malal.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

Etiquetas: Politica

Donde la ley se ausenta, la soberanía se desvanece

TERMÓMETROS

Etiquetas: diego santilli, Javier Milei, mesa política

Santilli en la mesa chica
Etiquetas: alejandro lew, secretario de finanzas

Alejandro Lew a Finanzas
Etiquetas: Alberto Fernández, cfk, peronismo

De Alberto para Cristina

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: brigadistas, chubut, Comarca Andina, paro

Paro y movilización de brigadistas
Etiquetas: Javier Milei, Miami, viaje presidencial

Milei partió rumbo a Miami
Etiquetas: Congreso, Sesiones extraordinarias

Las sesiones extraordinarias serán del 10 al 31 de diciembre