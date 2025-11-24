Treffinger de gira por Chubut



El diputado nacional, César Treffinger salió de gira tras el triunfo de La Libertad Avanza en Chubut.

Según reveló el periodista Rodrigo Mansilla, el legislador se reunió con fiscales, militantes, juventudes, equipos territoriales y referentes locales en diversas localidades del Valle y la costa provincial, para agradecer el trabajo del 26 de octubre, donde LLA se ubicó primera en las elecciones legislativas.

“El esfuerzo, la convicción y la defensa del voto hicieron posible este resultado”, destacó Treffinger, reafirmando que el proyecto libertario crece en cada localidad y se fortalece con el acompañamiento de los chubutenses que creen en el cambio impulsado por el presidente Javier Milei.