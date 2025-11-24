Rawson: Hasta 30% de descuento en el pago anticipado de impuestos



Hasta el 30 de noviembre, los vecinos de Rawson tienen la oportunidad de acceder a un 30% de descuento en el pago anticipado de impuestos municipales. Este régimen ha generado una respuesta positiva de la comunidad, que se acerca diariamente a los puntos de atención para aprovechar los beneficios vigentes.

La Municipalidad de Rawson, a través de la Secretaría de Hacienda, detalla que los descuentos son escalonados: 30% en noviembre, 20% en diciembre y 15% en enero.

Beneficios directos para los contribuyentes

El régimen de descuentos, vigente hasta el 31 de enero, aplica a impuestos como Automotor, Inmobiliario, Tasa de Recolección de Residuos, Limpieza y Conservación de la Vía Pública, y, por primera vez, a la Tasa de Cementerio. Según la Ordenanza Municipal N° 9320 y la Resolución N° 01021/25, esta medida premia el pago anticipado, facilitando el cumplimiento fiscal y ofreciendo importantes beneficios económicos.

«Este plan no solo beneficia a los contribuyentes, sino que también refuerza la planificación financiera del municipio, garantizando la continuidad de los servicios esenciales y permitiendo la ejecución de nuevos proyectos para 2026», afirmó la Secretaria de Hacienda, Cdra. Macarena Flamarique.

Pago seguro y accesible las 24 horas

Los vecinos pueden realizar el pago de manera presencial en los box de atención o, de forma rápida y segura, a través de la plataforma de pagos online, disponible las 24 horas. Esta opción permite a los contribuyentes gestionar su pago desde cualquier lugar, sin tener que hacer fila.

Para obtener más información o realizar el pago, ingrese al siguiente enlace: https://isurgob.net/sigobweb/site/index

Con este plan de beneficios, la Municipalidad de Rawson sigue avanzando en una gestión transparente, eficiente y cercana a la comunidad, reafirmando su compromiso con el crecimiento de la ciudad y la mejora continua de los servicios para todos.