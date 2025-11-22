¿Podría albergar un océano de agua una luna de Saturno?

Un equipo de la Universidad de Oxford, el Instituto de Investigación del Sudoeste y el Instituto de Ciencias Planetarias de Tucson, cuyos resultados fueron publicados en Science Advances, descubrió que la luna de Saturno pierde calor tanto por el polo sur como por el polo norte.

Hasta ahora se pensaba que la actividad térmica estaba concentrada en el sur, famoso por sus géiseres. El hallazgo sugiere que Encélado no es un simple bloque de hielo, sino que posee un sistema energético estable capaz de sostener su océano interno.

Energía y sostenibilidad del océano interno

El estudio utilizó datos de la sonda Cassini de la NASA, que en 2005 y 2015 midió temperaturas en el polo norte. Los registros mostraron que la superficie estaba siete kelvins por encima de lo esperado, lo que indica calor proveniente del océano subterráneo.

El flujo de calor asciende a 46 milivatios por metro cuadrado, equivalente a dos tercios de la pérdida de calor en la corteza terrestre.

La pérdida total alcanza los 35 gigavatios, similar a la energía de 66 millones de paneles solares o 10.500 aerogeneradores.

Sumando ambos polos, la cifra llega a 54 gigavatios, cercana a la energía generada por el calentamiento de marea debido a la gravedad de Saturno.

Este equilibrio energético sugiere que el océano de Encélado podría mantenerse líquido durante largos periodos, condición esencial para la vida.

“Encélado es un objetivo clave en la búsqueda de vida fuera de la Tierra, y comprender la disponibilidad a largo plazo de su energía es fundamental para determinar si puede albergar vida”, explicó la investigadora Georgina Miles, autora principal del estudio.

La doctora Carly Howett añadió: “Es realmente emocionante que este nuevo resultado respalde la sostenibilidad a largo plazo de Encélado, un componente fundamental para el desarrollo de la vida”.

Los datos también permitieron actualizar la estimación del grosor de la capa helada: entre 20 y 23 km en el polo norte y una media de 25 a 28 km en toda la luna, algo más que en cálculos previos.

Mundos oceánicos como prioridad científica

El caso de Encélado refuerza la necesidad de misiones prolongadas a mundos oceánicos, capaces de revelar secretos décadas después de la recolección de datos.

La combinación de agua líquida, calor y elementos químicos convierte a esta luna en uno de los escenarios más prometedores para encontrar vida extraterrestre dentro del Sistema Solar.

La posibilidad de que exista vida más allá de la Tierra es uno de los grandes interrogantes de la ciencia. Cada vez más investigadores coinciden en que, en algún lugar del universo infinito, podría haber al menos formas de vida simples, como bacterias proliferando en géiseres submarinos o en nubes interestelares.

La existencia de vida compleja es más difícil de imaginar, pero no se descarta que haya surgido, exista o pueda aparecer en el futuro.