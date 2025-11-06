Otra diputada PRO salta a LLA

A un mes del recambio parlamentario, La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados sigue sumando nuevos integrantes: la cordobesa del Pro Belén Avico deja el Pro y se suma al oficialismo. Con esta nueva salida ya son seis las salidas del bloque amarillo, con las de Damián Arabia, Sabrina Ajmechet, Silvana Giudici, Laura Rodríguez Machado y Patricia Vásquez de la semana pasada.

De esta manera, el bloque oficialista en la Cámara baja pasa a tener 43 integrantes hasta el 10 de diciembre y luego, con las juras de los electos el pasado 26 de octubre, evolucionará a una bancada de 88 miembros. Con esta nueva composición, el oficialismo se asegura tener el tercio propio en Diputados que le permitirá blindar los potenciales vetos del presidente de la Nación, Javier Milei.

La bienvenida a la nueva integrante se la dio su coterráneo Gabriel Bornoroni, quien además fue ratificado como jefe de bancada el martes pasado cuando los legisladores electos de La Libertad Avanza visitaron Casa Rosada. “Seguimos fortaleciendo la fuerza del presidente Milei en el Congreso”, publicó en X adjuntado una foto de él mismo con Avico y Gonzalo Roca, candidato electo por la provincia de Córdoba.

Fuente: Parlamentario