BELÉN AVICO - DIPUTADOS - LLA - PRO

Otra diputada PRO salta a LLA

A un mes del recambio parlamentario, La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados sigue sumando nuevos integrantes: la cordobesa del Pro Belén Avico deja el Pro y se suma al oficialismo. Con esta nueva salida ya son seis las salidas del bloque amarillo, con las de Damián Arabia, Sabrina Ajmechet, Silvana Giudici, Laura Rodríguez Machado y Patricia Vásquez de la semana pasada.

De esta manera, el bloque oficialista en la Cámara baja pasa a tener 43 integrantes hasta el 10 de diciembre y luego, con las juras de los electos el pasado 26 de octubre, evolucionará a una bancada de 88 miembros. Con esta nueva composición, el oficialismo se asegura tener el tercio propio en Diputados que le permitirá blindar los potenciales vetos del presidente de la Nación, Javier Milei.

La bienvenida a la nueva integrante se la dio su coterráneo Gabriel Bornoroni, quien además fue ratificado como jefe de bancada el martes pasado cuando los legisladores electos de La Libertad Avanza visitaron Casa Rosada. “Seguimos fortaleciendo la fuerza del presidente Milei en el Congreso”, publicó en X adjuntado una foto de él mismo con Avico y Gonzalo Roca, candidato electo por la provincia de Córdoba.

Fuente: Parlamentario

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

Etiquetas: Politica

Donde la ley se ausenta, la soberanía se desvanece

TERMÓMETROS

Etiquetas: Belén Avico, diputados, lla, pro

Otra diputada PRO salta a LLA
Etiquetas: bloque lla, Patricia Bullrich, Senado

El debut de Patricia
Etiquetas: diego santilli, Javier Milei, mesa política

Santilli en la mesa chica

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: jueza makintach, jury

Nueva jornada del jury contra la jueza Makintach
Etiquetas: CPAC, Estados Unidos, Javier Milei

Milei disertó en la Cena de Gala de la Conferencia de Acción Política Conservadora
Etiquetas: CB CONSULTORA, Gustavo Sastre, RANKING DE INTENDENTES

Gustavo Sastre lidera el ranking de intendentes con mejor imagen de la Patagonia