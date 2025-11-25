Nueva convocatoria para foodtrucks en Puerto Madryn

Desde la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Puerto Madryn, en conjunto con la Asociación Operadoras de Buceo, convocaron a food trucks locales para formar parte de un nuevo paseo gastronómico. La propuesta se enmarca en una nueva edición de la Fiesta Nacional del Buceo que tendrá lugar el sábado 6 y domingo 7 de diciembre en el Playón Recreativo del Muelle Piedra Buena.

En esta oportunidad se invita a cubrir cinco espacios para vehículos gastronómicos con venta de comidas y bebidas sin alcohol y dos espacios exclusivos para expendio de cerveza artesanal. También se ofrecen tres espacios para carpas individuales.

Los interesados deberán solicitar la planilla de inscripción con costos, bases y condiciones a la Dirección de Comunicación y Eventos de la Secretaría de Turismo, a través del WhatsApp 280 4193822. La documentación completa deberá presentarse en Mesa de Entradas del Municipio hasta el jueves 27 de noviembre a las 12:30 horas.

Cabe destacar que después de la experiencia “Plástico Cero”, se mantienen distintos lineamientos con respecto al uso de plásticos descartables en las propuestas gastronómicas y en los elementos de consumo para reducir residuos y fortalecer el cuidado del ambiente. En tal sentido, quienes se presenten deberán tener en cuenta la ornamentación de su espacio y que el armado sea temático sobre el buceo, el Golfo Nuevo y las actividades subacuáticas. El carro mejor decorado con esta temática recibirá un premio y reconocimiento por parte de la Asociación Operadoras de Buceo.

Sobre el evento

El paseo funcionará el sábado 6 de diciembre de 18 a 24 horas y el domingo 7 de 12 a 23 horas, en el marco del fin de semana largo de diciembre y previo al inicio de la temporada de verano 2026, ofreciendo al público un patio gastronómico con comidas y bebidas, acompañado de un espacio cultural y artesanal. Además, habrá DJ’s en vivo, actividades recreativas para toda la familia a cargo de la Dirección de Educación Ambiental y el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas que acompañará el evento.

Además del Paseo Gastronómico del Mar, la comunidad también podrá disfrutar, durante el fin de semana de la Fiesta Nacional del Buceo, de distintas actividades relacionadas con el Golfo Nuevo con una promoción de 2×1. Buceo, snorkeling con lobos marinos, kayak, paseos náuticos y muchas experiencias más formarán parte de esta iniciativa para promocionar las actividades en torno al mar en la Capital Nacional del Buceo y las Actividades Submarinas.