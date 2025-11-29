BARRIO PUJOL - CULTURA - MADRYN - ORQUESTA INFANTIL

La Orquesta Infantil del Pujol cierra el año con un concierto

El lunes 1 de diciembre a las 18 horas, en el Teatro La Rosada ubicado en Paulina Escardó 187 de Puerto Madryn, la Orquesta Infantil del Barrio Pujol se presentará con su cierra anual.
Durante la jornada, los integrantes compartirán el repertorio trabajado a lo largo del año, destacando valores como el amor, la escucha, el respeto, el disfrute por la música y el trabajo colectivo.

La orquesta

La Orquesta Infantil nació en la ciudad impulsada por los profesores Silvina Selzer, Ana María Pomar y Edgardo Carraza, en sintonía con otras experiencias similares desarrolladas a nivel nacional.
El espacio ofrece formación en violín, viola, violonchelo, contrabajo, flauta traversa y percusión. Las clases se dictan en la Escuela N° 219 y están a cargo de los docentes Axel Sánchez, Pablo Gutiérrez, Cristian Azócar, René Delpueche, Sol Latini, Michelle Salem, Kiara Almendras, Maiara Palma, Vanessa Fernandes Garuzi y María Eugenia Plano, quien además coordina el proyecto.

