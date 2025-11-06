Con el madrynense Mauro Peinipil, Independiente Rivadavia venció a Argentinos Juniors en la final y se coronó campeón de la Copa Argentina

Este miércoles en la noche, Independiente Rivadavia se consagró campeón de la Copa Argentina tras vencer 5-3 en penales a Argentinos Juniors, luego de igualar 2-2 en el tiempo regular, en un partido disputado en el estadio Juan Domingo Perón de Córdoba.

El arquero del conjunto mendocino Gonzalo Marinelli fue clave al atajar el remate de Tomás Molina. El futbolista madrynense Mauro Peinipil, integró el banco de suplentes del equipo campeón.

En un emotivo partido, «La Lepra» festejó la Copa

El conjunto mendocino comenzó mejor el encuentro con dos llegadas peligrosas en los pies de Matías Fernández, con un remate que terminó en las manos del arquero Sergio Romero, y Sebastián Villa, disparó apenas desviado.

A los 9 minutos, finalmente se rompió la red del arco del ‘Bicho’. Alejo Osella desbordó por la banda derecha y envió un centro a la cabeza del paraguayo Alex Arce, quien se impuso en lo alto y abrió el marcador ante una floja respuesta del guardameta.

Con menos de cinco minutos en el reloj para el final de la etapa inicial, el mediocampista Franco Amarfil cometió una infracción sobre Hernán López Muñoz y, como ya tenía amarilla, se fue expulsado por el árbitro Nicolás Ramírez por doble amonestación, dejando a IRM con un futbolista menos para toda la segunda parte.

A pesar de contar con un hombre menos, la ‘Lepra’ consiguió ampliar la diferencia con un contragolpe letal que comenzó con la corrida de Sebastián Villa. El ex Boca metió un pase filtrado para Matías Fernández y el delantero de 24 años definió con gran categoría.

Sin embargo, cuando parecía que las chances para Argentinos Juniors de lograr la remontada eran cada vez más remotas, apareció Alan Lescano dos minutos más tarde para descontar. El volante recibió la pelota dentro del área y se impuso ante la salida del guardavallas Ezequiel Centurión.

En tiempo de descuento, los mendocinos sufrieron otro revés tras la expulsión de Alejo Osella luego de recibir dos amarillas, la última por una fuerte infracción sobre Diego Porcel en zona defensiva.

La notable inferioridad numérica dejó expuesto al conjunto de Berti y con un atento Erik Godoy, quien capturó un rebote dentro del área, los de La Paternal consiguieron el agónico empate para llevar el duelo a los penales.

Minutos antes del final del cotejo, desde el banco de suplentes de la ‘Lepra’ decidieron reemplazar a Centurión por Gonzalo Marinelli, quien terminó siendo fundamental al atajar el único remate de la tanda.

Un madrynense campeón

El futbolista Mauro Peinipil, se coronó campeón de la Copa Argentina como jugador de Independiente Rivadavia de Mendoza, siendo parte este miércoles del banco de suplentes del conjunto dirigido por Alfredo Berti, aunque no ingresó.

Peinipil, transita por su segunda temporada en un equipo de Liga Profesional, tras haber estado en 2023 como integrante de Barracas Central. El 2024 regresó a su club, Deportivo madryn, donde brilló nuevamente y fue pretendido por «la Lepra» mendocina, donde se consagró anoche.

Los mendocinos jugarán la Libertadores 2026

Con este resultado, Independiente Rivadavia no solo consiguió el título por primera vez en su historia, luego de ascender a la Primera División en 2023, sino que también aseguró su lugar en la Copa Libertadores 2026.