Guillermo Brown se alista para recibir este domingo a Atlético de Rafaela por los Cuartos de Final del Federal A

Este domingo, desde las 11 horas y en el Estadio Raúl Conti, Guillermo Brown iniciará la instancia de Cuartos de Final de la Reválida del Torneo Federal A frente a Atlético de Rafaela.

«La Banda» , que viene de eliminar en la instancia anterior a Sportivo Belgrano de San Francisco, querrá superar a un duro rival en su objetivo de disputar el segundo ascenso a la Primera Nacional.

Brown quiere superar un nuevo escollo

Guillermo Brown jugará este domingo por la mañana y en el Estadio Raúl Conti, el cotejo de Ida de la instancia de Cuartos de Final de la Revalida del Torneo Federal , jugando ante Atlético de Rafaela.

El encuentro, se jugará desde las 11 horas en reducto browniano, contando con el arbitraje de Diego Novelli; quien serpa secundado por Guillermo Yacante y Daniel Suárez como asistentes, mientras que el cuarto arbitro será Danilo Viola.

«La Banda» y su gran momento

Guillermo Brown, bajo la conducción de Emanuel Trípodi, transita por un gran momento, que lo tiene entre los mejores del Torneo a nivel nacional, siendo el único equipo que desde la fase Reválida, continua disputando el certamen por el segundo ascenso a la Primera Nacional.

Los brownianos, vienen de eliminar a Sportivo Belgrano de San Francisco de Córdoba en la instancia de octavos de Final, uno de los equipos que a propio, se presentaron como más duros y que, los portuarios pudieron derrotar como local en el juego de Ida en el «Raul Conti», cayendo por la mínima diferencia en la Vuelta pero sosteniendo la ventaja para clasificar.

Para el partido en Córdoba, Brown no contó con una de sus figuras, Alan Silva, quien sufrió una dura lesión, como lo es una rotura de ligamentos cruzados, quien tendrá varios meses de recuperación.