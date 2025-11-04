Evo Morales denunció que Milei le solicitó a Rodrigo Paz “deshacerse” de él



Evo Morales acusó al presidente argentino Javier Milei de haber pactado con el nuevo mandatario de Bolivia, Rodrigo Paz, para “deshacerse” de él y atentar contra su vida.

“Hermanos de Argentina me informan que el presidente Javier Milei le pidió a su homólogo de Bolivia, Rodrigo Paz, ‘deshacerse’ de Evo porque dice que soy un peligro para la América Latina digna y soberana”, expresó en su cuenta de X.

El exmandatario boliviano remarcó que “no sorprende” que ambos dirigentes, que se encuentran en las antípodas de su ideología, celebren un “pacto” para “acabar” con su vida.

Morales recordó que la actual ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, quien ocupó ese mismo rol durante el Gobierno de Mauricio Macri, envió “armas y municiones” al “régimen de facto” de la ex mandataria boliviiana Jeanine Añez “para reprimir a los bolivianos” en 2019, según un informe del sitio Newsweek Argenitna.

Evo Morales se encuentra actualmente recluido en el Trópico de Cochabamba, su bastión político, donde unos 2.000 seguidores suyos lo resguardan para evitar que sea capturado ante las acusaciones por presunta trata de persona y abuso de menores.