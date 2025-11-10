El Gobierno retiró el proyecto para ampliar los permisos pesqueros



Ante el rechazo de las cámaras empresarias y diversas organizaciones sindicales, el gobernador Ignacio Torres decidió retirar de la Legislatura el proyecto que buscaba ampliar de 40 a 42 los permisos de pesca en Chubut. Así lo anticipó el secretario de Pesca, Andrés Arbeletche.

Según trascendió, desde el Ejecutivo provincial, estarían convocando a una reunión urgente a los gremios de la pesca.

Ante la novedad, por estas horas, también el sector empresario espera que se convoque a una mesa técnica y multisectorial que incluya a toda la cadena de valor pesquera, organismos científicos y a los legisladores provinciales, para avanzar en acciones concretas que permitan garantizar la sustentabilidad del recurso, mediante el consenso.